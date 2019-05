Dove vedere Game of Thrones 8 in streaming e in TV: orario e canale

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata. Il quarto episodio de Il Trono di Spade andrà in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata lunedì 6 maggio alle 03.00 (e poi in replica la sera, dopo il terzo episodio in versione doppiata), e, a quanto pare, è tempo di tornare a sud, precisamente ad Approdo del Re. E chi c'è ad Approdo del Re? Cersei Lannister, attuale regina dei Sette Regni... Scopri di più.

Il Trono di Spade 8: la versione doppiata in italiano

Il prossimo appuntamento con la versione doppiata dell'ottava stagione di Game of Thrones è previsto per lunedì 6 maggio. Alle 21.15, su Sky Atlantic andrà infatti in onda il terzo episodio, La Lunga Notte. Come ormai sanno anche i muri, si tratta dell'episodio che mette in scena la Battaglia di Grande Inverno, l'epico e terribile scontro tra i vivi e i morti.

Molti fan sparsi in tutto il mondo si sono lamentati per la fotografia decisamente scura dell'episodio, ma il regista Miguel Sapochnik, la sua squadra, gli showrunner Benioff e Weiss e HBO hanno giustamente difeso questa scelta. Noi concordiamo con loro: stiamo pur sempre parlando di una battaglia che si svolge di notte, in piena oscurità, col cielo coperto e con torce e bracieri (più tre draghi, dettagli!) come uniche fonti di luce. Ad ogni modo, vi consigliamo di guardare questo emozionante episodio nella qualità più alta possibile, e ovviamente a luci spente e a tapparelle abbassate!

Il Trono di Spade 8: le foto della terza puntata

--------------------------------------

ATTENZIONE: DA QUI INIZIANO GLI SPOILER

PER CHI STA GUARDANDO LA SERIE SOLO IN VERSIONE DOPPIATA

--------------------------------------

Il Trono di Spade 8: la versione originale sottotitolata

Il prossimo appuntamento con la versione originale sottotitolata dell'ottava stagione di Game of Thrones è previsto per lunedì 6 maggio. Per i fan più accaniti, e per i nottambuli DOC, il quarto episodio de Il Trono di Spade 8 andrà in onda onda alle 03.00 su Sky Atlantic, in contemporanea con l'America. Sarà ovviamente disponibile su Sky Go, su Sky On Demand (dalle 04.30) e su NOW TV.

Ma cosa cosa dobbiamo aspettarci da questo quarto episodio? Sicuramente i postumi della Battaglia di Grande Inverno e una Cersei pronta allo scontro. Al Nord è tempo di seppellire i morti e rendere onore a chi si è battuto con coraggio, ma è anche tempo di progettare l'imminente guerra contro la regina che attualmente siede sul trono dei Sette Regni. Restano da risolvere alcune questioni spinose: quella tra Jon e Daenerys e quella tra Sansa e Daenerys. Ciò che è certo è che la seconda metà di questa stagione finale vedrà contrapporsi la leonessa della casa Lannister e l'agguerrita e platinata Targaryen. E che sarà una lotta senza esclusione di colpi.

