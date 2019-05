Game of Thrones 8 in streaming e in TV: ecco dove vederlo

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano. Il prossimo appuntamento con il terzo episodio de Il Trono di Spade andrà in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata lunedì 29 aprile alle 03.00 (e poi in replica la sera, alle 22.15, dopo il secondo episodio in versione doppiata), e ci porterà nel vivo della battaglia.

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

Il prossimo appuntamento è con il terzo episodio de Il Trono di Spade che in Italia andrà in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata lunedì 29 aprile alle 03.00 (e poi in replica la sera, alle 22.15, dopo il secondo episodio in versione doppiata) e ci porterà nel vivo della battaglia. O nel morto, dipende da quale delle due schiere vincerà...

I personaggi sono pronti allo scontro, prossimi alla fatidica Battaglia di Grande Inverno. Una battaglia che porta con sé tanta attesa e suspense e non solo: tanta ma tanta fatica, basti pensare che per riprendere le scene sono serviti oltre due mesi di riprese, con più di 50 notti in bianco di lavoro intenso per restituire un effetto spettacolare che lascerà tutti sbalorditi.

Sul campo di battaglia si contrappongono i vivi e i morti. Da una parte i vivi capitanati da Jon e Daenerys mentre dall’altra i non-morti e gli Estranei, capitanati dal Re della Notte.

Si preannuncia uno scontro senza esclusione di colpi in cui cadranno tantissimi personaggi, con buona pace di tutti.

Senza scivolare in spoiler e indiscrezioni, il promo del terzo episodio dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade ci fa pregustare un bel po' di quello che andremo a vedere: si apre sulle schiere degli Immacolati, la primissima linea di difesa di Grande Inverno. E Sansa pronuncia in voice-over le seguenti parole: “La cosa più eroica che possiamo fare ora è guardare in faccia la verità”.

Se l’armata di Daenerys è folta di soldati, quella del Re della Notte lo è ancora di più. Per non soccombere rovinosamente, i vivi dovranno per forza usare tutte le loro forze e qualche asso nella manica, se ce l'hanno... Verme Grigio condurrà i suoi uomini in battaglia. Sopravviverà? Riuscirà ad andare a Naath insieme alla sua Melisandre? Mistero della fede che abbiamo negli sceneggiatori.

Jon e Daenerys sono in un momento particolare, dato che nell’ultimo episodio Jon ha scoperto le sue vere origini ossia che è lui il vero erede al trono. Lei come l'ha presa? Beh, non bene è usare un eufemismo... Sam è nervosetto. E come biasimarlo? Ha regalato la spada della sua casata Veleno del Cuore a Ser Jorah, il cavaliere figlio di Lord Jeor Mormont.

La tensione si taglia con il coltello, anzi con l’ascia: Ser Davos è pronto a dare il segnale e cammina avanti e indietro, nervosissimo. Nel frattempo donne e bambini sono al sicuro (siamo sicuri?), nascosti nella cripta. Anche loro, esattamente come il pubblico, non sapranno l’esito della battaglia fino a che non sarà conclusa. E anche Tyrion, su ordine di Daenerys, resterà nascosto nella cripta con donne e bambini, senza sapere cosa sta succedendo là fuori fino a quando tutto non sarà finito.

Non resta che dire "Che vinca il migliore!"

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

Il prossimo appuntamento con il terzo episodio de Il Trono di Spade in versione originale sottotitolata andrà in onda su Sky Atlantic lunedì 29 aprile alle 03.00 (e poi in replica la sera, alle 22.15, dopo il secondo episodio in versione doppiata).

Inoltre ogni giovedì sera, alle 20.20, non perdere su sky Atlantic l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.

SCOPRI DI PIÙ

Tutte le recensioni dell'ottava stagione de Il Trono di Spade

10 buoni motivi per vedere (e rivedere, e rivedere, e rivedere) il Trono di Spade

Il Trono di Spade 8: la trama delle stagioni precedenti

Tutte le infografiche sulle stagioni de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade, lo speciale sulla serie

Il Trono di Spade: la mappa dei Sette Regni

Il Trono di Spade: i motti e i simboli delle casate dei Sette Regni

"Gnocchi" di Spade: tutti i belli del Trono

Dove è stato girato Il Trono di Spade: tutte le location

Game of thrones, chi è e cosa vuole il Re della Notte