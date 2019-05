Nuovo appuntamento con l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Il promo del terzo episodio rilasciato da HBO - che in Italia andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 29 aprile alle 03.00 (e poi in replica la sera, alle 22.15, dopo il secondo episodio in versione doppiata), come sempre su Sky Atlantic - ci mostra i personaggi pronti allo scontro. La Battaglia di Grande Inverno, che ha comportato più di 2 mesi di riprese (e più di 50 notti di lavoro) vedrà contrapporsi i vivi e i morti, e sarà sicuramente una lotta senza esclusione di colpi. Sicuramente molti personaggi cadranno: prepariamo i fazzoletti e contattiamo immediatamente il gruppo di supporto, ne avremo bisogno! Presenti in questo promo molte immagini già viste nel trailer . Sfoglia la gallery con l'analisi del promo fotogramma per fotogramma. - Il Trono di Spade: Jon Snow e Daenerys, le foto più belle