Il secondo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 22 aprile alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (disponibile anche su Sky On Demand e su NOW TV).

Nel promo rilasciato da HBO (qui un'analisi dettagliata fotogramma per fotogramma) vediamo Jaime Lannister a Grande Inverno al cospetto di Daenerys e degli Stark e Tormund che avvisa Jon che il Re della Notte e la sua armata sono vicinissimi. Non manca lo scontro (a parole, ovviamente) tra la Madre dei Draghi e Sansa. Ad ogni modo, ecco le nostre previsioni su ciò che succederà.

La promessa di Jaime

Non solo Bran: oltre al giovane Stark, spinto giù da una torre nel primissimo episodio della serie, Jaime dovrà fare i conti anche con Daenerys, la figlia di Re Aerys II, quello stesso sovrano ucciso proprio dall'ex cappa dorata. Non dimentichiamo, infatti, che è proprio a causa di quel gesto che il fratello di Cersei si è guadagnato l'appellativo di Sterminatore di Re. Ad ogni modo, l'ex uomo senza onore, come già anticipato dal trailer, è arrivato fin lì perché ha promesso di combattere per i vivi, e pare abbia tutte le intenzioni di mantenere la parola data. Se ai tempi della prima stagione qualcuno ci avesse detto che ci saremmo ritrovati a tifare per Jaime, probabilmente ci saremmo messi a ridere, eppure è successo: il suo arco di trasformazione e redenzione è ormai compiuto. Molto attese la reunion tra i fratelli Lannister e quella tra Jaime e Brienne.

Sansa, Daenerys e Cersei

Cersei in realtà è la grande assente di questo promo, ma, considerando che stiamo andando verso la Battaglia di Grande Inverno, la più grande battaglia mai girata per il piccolo schermo, è normale che l'attenzione sia tutta concentrata su quanto sta accadendo a nord. A nominare la leonessa della casa Lannister sono la Madre dei Draghi e la Lady di Grande Inverno. Che, a quanto pare, non hanno ancora smesso di lanciarsi occhiate al vetriolo (in fondo è passato poco tempo dall'arrivo di Daenerys e dei suoi seguaci), ma che su un punto sembrano essere d'accordo: non ci si può fidare di Cersei!

Il Re della Notte sta arrivando

Tormund, Beric e Edd (con i Guardiani) sono riusciti a raggiungere Grande Inverno e a dare l'allarme: il Re della Notte e la sua armata sono vicinissimi. Bisogna prepararsi allo scontro, ma c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Ser Jorah è pronto a guidare le truppe di terra della sua regina, ma sa bene che questo scontro sarà diverso tra tutti gli altri a cui ha preso parte finora. Bacio d'addio tra Missandei e Verme Grigio, o quantomeno, sembra proprio che sarà così...

La preoccupazione di Sam

Se Arya è, tutto sommato, quasi entusiasta all'idea di andare in battaglia - ma solo perché è curiosa di vedere da vicino questo nemico così bizzarro -, Sam è prevalentemente preoccupato, e non solo per gli Estranei, ma anche, soprattutto, per la reazione di Jon nel primo episodio alla rivelazione della sua vera identità. Il giovane Tarly, infatti, è convinto che Daenerys non abbia le giuste qualità per essere la sovrana che i Sette Regni meritano, e vorrebbe che Jon si facesse avanti e reclamasse il suo diritto, assolutamente legittimo, al trono. Jon, però, ora ha ben altro di cui pensare, anche se nel promo c'è una scena ambientata nella cripta dove si vedono proprio l'ex Re del Nord e la Madre dei Draghi. I due parleranno delle vere origini di Jon? Oppure Jon deciderà di aspettare, per non rischiare di mandare tutto all'aria in un momento così delicato?

