L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è ormai vicinissima, e c'è una domanda che assilla i fan sparsi per il mondo: chi siederà sul Trono di Spade una volta giunti all'ultimo episodio in assoluto della serie? In attesa di lunedì 15 aprile alle 03.00 (data del debutto dei nuovi episodi in versione originale sottotitolata, in contemporanea con gli U.S.A.), partecipa al SONDAGGIO.

La fine de Il Trono di Spade è ormai vicinissima, ma i giochi sono ben lontani dall'essere fatti. Anzitutto, Daenerys, Jon e compagni dovranno vedersela col Re della Notte e col suo esercito, e la Battaglia di Grande Inverno si prevede a dir poco epica. Poi, come se tutto ciò non bastasse, dovranno affrontare anche l'esercito di Cersei Lannister, che, per l'occasione, ha reclutato i mercenari della Compagnia Dorata. Sì, insomma, ne vedremo delle belle!

La domanda che più tormenta i fan, però, è la seguente: chi siederà sul Trono di Spade una volta giunti all'ultimo episodio in assoluto della serie? Da chi e con chi ripartiranno i Sette Regni (ammesso e non concesso che i Sette Regni continuino a esistere così come li abbiamo conosciuti finora)?

Sarà Daenerys, partita da lontano per arrivare fin lì, o sarà Jon, il figlio del Principe Rhaegar, dunque l'erede al trono "ufficiale" per parte di padre? Sarà forse Gendry, a cui verrà riconosciuto il fatto di essere il figlio di Robert Baratheon, o sarà forse il saggio Sam, che alcune teorie online indicano come il vero Azor Ahai? O ancora, sarà Tyrion, che con un colpo di coda stupirà tutti?

Tra queste cinque opzioni - che sono forse quelle più plausibili, visto che Cersei è quasi sicuro che morirà, visto che Euron non potrà mai diventare il Sovrano dei Sette Regni, e visto che è veramente difficile che sia il Re della Notte a vincere -, quale potrebbe essere quella più probabile? Si accettano scommesse!

 

