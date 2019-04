Gomorra 4, episodio 8: il matrimonio di Patrizia

L'ottavo episodio della quarta stagione di Gomorra - La serie si concentra prevalentemente su Gennaro, ma segna un momento decisivo anche per Patrizia , che convola a nozze con Michelangelo. In attesa dei prossimi appuntamenti con la serie, in onda il venerdì sera alle 21.15 su Sky Atlantic, facciamo un giro dietro le quinte: guarda il video e scopri di più.

Che tra Patrizia e Michelangelo ci sarebbe stato del tenero l'avevamo capito fin dal primo episodio, ma che avremmo assistito al loro matrimonio dopo così poco tempo - poco per noi spettatori s'intende, non per i personaggi - non l'avremmo mai detto. Eppure ogni tanto anche in Gomorra - La serie fa capolino l'amore, così, dopo Gennaro e Azzurra, ecco il matrimonio di Patrizia e Mickey.

Poiché stiamo assistendo a un episodio "Genny-centrico", quando vediamo il personaggio di Cristiana Dell'Anna in abito bianco a casa Levante rimaniamo stupiti. Ovviamente però un collegamento c'è: Gennaro approfitta della situazione, la cerimonia, per comunicare alla sua fidata luogotenente che ora Secondigliano è tutta sua. Un regalo di nozze degno di nota, non c'è che dire.

Per certi aspetti, come sottolinea il regista Enrico Rosati, quella di Patrizia di sposare Mickey è una scelta quasi eroica: Don Gerlando, infatti, finora ha fatto buon viso a cattivo gioco per non perdere il suo figlio prediletto, ma ciò non significa che da un giorno all'altro Patrizia abbia iniziato a stargli simpatica. Per lui il posto delle donne deve continuare a essere la cucina. Un pensatore progressista, non c'è che dire.

Il luogo prescelto per la cerimonia è Atrani, in Costiera Amalfitana, per la precisione la chiesa di Santa Maria Maddalena. Un luogo stupendo, con una vista sul mare mozzafiato, per un momento importantissimo della vita di Patrizia, che finalmente si concede di amare e di essere amata.

Curiosità: a scegliere il vestito da sposa di Patrizia è stata la stessa Cristiana Dell'Anna, che ha optato per un abito dotato di una particolarità che è impossibile non notare. Stiamo ovviamente parlando del mantello. D'altronde, perché accontentarsi di un banale velo quando puoi avere un mantello e sentirti una supereroina? O meglio, una super antieroina!