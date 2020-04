Babylon Berlin 3, episodio 7: Nyssen mette a punto un piano che potrebbe sconvolgere completamente gli equilibri interni del Paese, ma ha bisogno di alleati. Forse Wendt e Segers? Mentre Charlotte chiede a Czerwinski e Henning di tenere d'occhio Weintraub, Gereon si mette in contatto con Richard Pechtmann, alias Fritz Hockert. Intanto Litten, l'avvocato di Greta, fa richiesta di ricorso in appello. Il misterioso fantasma nero colpisce di nuovo... - Babylon Berlin 3, episodio 8: Wendt è rimasto molto incuriosito dal piano di Nyssen, ma in questo momento la priorità è un'altra: evitare in ogni modo che salti fuori la verità sul caso Benda. Moritz alla fine è riuscito a partecipare al weekend nel bosco: si tratta di un ritrovo della Gioventù Hitleriana. La data dell'esecuzione di Greta viene fissata in gran fretta. Il pezzo di Katelbach ha suscitato parecchio scalpore, e ora il giornalista è ricercato dalla polizia politica. L'Armeno interroga il suo socio. Gereon riceve la visita di Helga, ma le cose non vanno come sperato. Per aiutare sua sorella, Charlotte accetta di esibirsi in uno spettacolo decisamente particolare. - Non perdere il settimo e l'ottavo episodio della terza stagione diBabylon Berlin, in onda su Sky Atlantic mercoledì 22 aprile alle 21.15.