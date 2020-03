Su Sky Atlantic sta per tornare Babylon Berlin (la terza stagione andrà in onda da mercoledì 1 aprile alle 21.15 , disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV), dunque tra non molto oltre a Volker Bruch, che nella serie è il tormentato ispettore di polizia Gereon Rath, rivedremo in azione anche Liv Lisa Fries , cioè l'astuta e determinata Charlotte Ritter: scorri la gallery con le foto più belle dell'attrice e scopri com'è cambiata negli anni.