Babylon Berlin 3, l’insieme vale più della somma delle sue parti

La messa in onda del quinto e del sesto episodio di Babylon Berlin 3, in onda ogni mercoledì sera su Sky Atlantic, ci porta al giro di boa di questa terza stagione. Come da recensione, lo show conferma quanto di buono visto finora e rafforza ciò che si era detto, nel recensire gli episodi 3 e 4, circa la natura sua natura corale.

In queste due nuove puntate, infatti, per quanto per forza di cose i protagonisti rimangano sempre Charlotte e Gereon, la coppia è meno presente che in precedenza, a favore dei tanti comprimari della serie. Dopo Graf, tocca a Katelbach ed Elisabeth mettere in luce le proprie potenzialità. La seconda, in particolare, esce dall’ombra della gregarietà per diventare per la prima volta parte realmente attiva nello sviluppo narrativo.

Ecco di seguito, dopo un ripasso di quanto è accaduto nel frattempo, la recensione del quinto e del sesto episodio di questa nuova, appassionante stagione di Babylon Berlin.

Babylon Berlin 3, cos’è successo nel quinto episodio

Gereon Rath e Böhm, dopo una reciproca dichiarazione di disistima, raggiungono Charlotte Ritter davanti alla villa di Tristan Rot e si presentano all’appuntamento con la setta di occultisti di cui questo fa parte. I tre presenziano, in maschera, a un bizzarro rituale volto a evocare lo spirito della defunta Betty Winter. Ciò che più stupisce Gereon, al di là del rituale in cui si ritrova a dover stabilire un singolare contatto “lingua a lingua” con Charlotte, è il fatto che a officiare sia suo fratello Anno.

Böhm, visibilmente a disagio, decide di interrompere la cerimonia per arrestare l’attore. Gereon segue Anno, chiamandolo per nome, ma questi asserisce che ormai Anno Rath è morto, mentre lui è Anno Schmidt. E, peraltro, Gereon non lo ha mai visto in quel posto: con un colpo sulla fronte, l’eccentrico dottore sembra infatti cancellare quel dettaglio dalla memoria del fratello minore.

Il mattino successivo, Gereon si presenta all’appuntamento con Katelbach per avvertirlo del fatto che il suo nome è sulla lista della polizia politica ritrovata da Graf nella zona secretata dell’archivio. Il giornalista austriaco ringrazia a suo modo il commissario, parlandogli del suo lavoro per documentare il coinvolgimento di Lufthansa nel riarmo illegale della luftwaffe.

Al commissariato, Böhm prende di mira Charlotte, assegnandole compiti poco gratificanti, più da segretaria che da assistente di polizia. Rath, dopo aver chiesto a Ritter di reperire i contatti degli altri nomi che figurano sulla lista in cui è segnato anche quello di Katelbach, le chiede di uscire a pranzo. Poco dopo assiste all’interrogatorio di Rot da parte di Böhm, in cui l’attore sostiene di essersi recato nel cortile degli studi cinematografici nella speranza di incontrare lo spirito di Betty.

Entrano in gioco anche gli altri personaggi di Babylon Berlin 3: l’Armeno e Weintraub indicono un meeting con gli altri gangster della città, chiedendo il loro aiuto per individuare il traditore che li sta sabotando. Alfred Nyssen lascia trasparire i propri sentimenti in una conversazione con Helga Rath, che sembra a sua volta suscettibile al fascino del suo benefattore.

Greta, sempre più a pezzi, viene condannata a morte e accetta la sentenza senza tentare di ricorrere in giudizio. Sul finale dell’episodio si scopre fra l’altro che la sua nuova compagna di cella è la minacciosa dottoressa Volcker, che già l’aveva intimidita per la sua testimonianza contro i comunisti. Gereon racconta a Charlotte, affranta, del destino che attende la sua amica. Lei, indispettita dalla reazione poco partecipata del commissario, le rivela di aver visto Helga fuori da un hotel. Gereon si reca sul posto e riesce a entrare nella suite, dove incontra Moritz e trova dei fiori da parte di un misterioso “A”, ovvero Alfred Nyssen.

