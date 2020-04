Babylon Berlin 3, la recensione degli episodi 3 e 4

Nelle nuove puntate dello show prodotto da Sky il caso Winter si infittisce, le manovre politiche di Wendt si fanno sempre più esplicite, e abbiamo l’occasione di scoprire il background di alcuni comprimari: ecco la recensione del terzo e del quarto episodio della terza stagione di Babylon Berlin. - PERICOLO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO GLI EPISODI

di Marco Agustoni

Babylon Berlin: nuovi episodi, nuove emozioni

I primi due episodi di Babylon Berlin 3 non hanno lasciato tempo per i convenevoli, trascinandoci da subito nel pieno dell’azione con un nuovo caso per il commissario Gereon Rath e l’assistente di polizia Charlotte Ritter, ambientato questa volta nel mondo del cinema.

Al contempo, già si evince come all’orizzonte si prospetti una vera e propria tempesta, la cui portata e le cui implicazioni sono però ancora sconosciute a (quasi) tutti i personaggi in gioco: stiamo ovviamente parlando del grande crollo dei mercati del 1929, destinato a distruggere esistenze e a spianare la strada agli uomini forti del nazionalsocialismo.

In quanto a emozioni, il prosieguo di questa terza stagione di Babylon Berlin, in onda ogni mercoledì sera su Sky Atlantic alle 21.15 (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV), non sembra essere da meno delle puntate d'esordio: ecco di seguito il riassunto e la recensione del terzo e quarto episodio della serie tv.

Babylon Berlin 3, cos’è successo nell’episodio 3

“Datemi una leva e vi solleverò il mondo” diceva più di due millenni fa il geniale Archimede di Siracusa. Ebbene, l’infido Oberst Wendt sembra aver trovato la leva ideale per smuovere l’inamovibile Greta dalle sue posizioni e convincerla a ritrattare le sue accuse nei confronti dei nazionalsocialisti. La leva in questione è suo figlio, prossimo a essere dato in adozione, ma “requisito” dalla polizia per costingere la sventurata ragazza a piegarsi al volere del nuovo questore. Katelbach sta cercando di farsi pubblicare un pezzo sul coinvolgimento della Lufthansa nei tentativi di far rinascere la Luftwaffe, ma il direttore del suo giornale vuole prove concrete, che il giornalista e scrittore austriaco cerca di procurarsi con i suoi contatti.

Nel frattempo, anche Gereon Rath ha i suoi bei grattacapi: se anche il fratello Anno lo ha salvato dalla dipendenza da morfina e sta cercando di curarlo dai suoi traumi di guerra, lo scotto da pagare per arrivare a una vera guarigione è piuttosto alto. La prima vittima di questo percorso è la relazione con Helga, che sembra ormai giunta al capolinea, piegata dai colpi di “artiglieria silenziosa” di un Gereon sempre più chiuso in un mutismo ostile. Non potendo più sopportare la situazione, la vedova Rath se ne va con il figlio al seguito.