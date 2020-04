Babylon Berlin 3, episodio 3: Gereon, confuso e sotto l'influenza del Dr. Schmidt, lascia andare via Helga. Proseguono le indagini sulla morte di Betty Winter e di Krempin, l'elettricista incaricato di sabotare il film. Greta riceve una visita decisamente inaspettata. Wegener, il braccio destro di Nyssen, raccoglie informazioni su alcuni investimenti potenzialmente rischiosi. Torna in scena Katelbach, intenzionato a portare avanti la sua inchiesta. L'Armeno e Weintraub si recano sul set per verificare che le riprese procedano. Tristan Rot, il marito della defunta Betty, è sconvolto, e non sa se sarà in grado di tornare al lavoro. Charlotte, che si trova agli studios insieme a Rath, incontra la sua amica Vera, in lizza come sostituta della compianta protagonista. L'inquietante fantasma nero colpisce ancora... - Babylon Berlin 3, episodio 4: Greta inspiegabilmente cambia la sua versione dei fatti. Mentre Helga e Nyssen discutono sul futuro, Gereon e Charlotte devono pensare al presente, perché c'è stato un nuovo omicidio. Lui dovrà condividere le indagini insieme a Bohm, ma a lei andrà anche peggio, perché a Bohm verrà assegnata come assistente. Tristan Rot sembra più coinvolto del previsto nel caso riguardante la morte di sua moglie... Su richiesta di Rath, Graf riesce a introdursi nell'archivio e a raccogliere materiale prezioso riguardante il caso Benda. Charlotte va finalmente a ritirare l'ultima cosa che le ha lasciato sua madre. - Non perdere il terzo e il quarto episodio della terza stagione diBabylon Berlin, in onda su Sky Atlantic mercoledì 8 aprile alle 21.15.