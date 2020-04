Westworld, stagione 3, episodio 6: Il sesto episodio della terza stagione di Westworld - intitolato Decoherence - ci mostra che fine ha fatto William, incastrato da Fake Hale e rinchiuso in una clinica privata di salute mentale. L'ex Uomo in Nero è finalmente pronto a conoscere la verità e ad accettare il suo destino...e anche noi spettatori. Mentre Maeve è in attesa di tornare in azione, la finta Charlotte si ritrova faccia a faccia con Serac, in una lotta contro il tempo senza esclusione di colpi. Resterà fedele a Dolores, cioè a sé stessa e alla sua specie, oppure, per mettere in salvo la "sua" famiglia, commetterà qualche passo falso che la porterà a dover scegliere da che parte stare? In tutto questo, che ruolo ricopre esattamente Bernard? - Non perdere il sesto episodio di Westworld 3, che è andato in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 20 aprile alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in onda in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata sarà realizzata non appena possibile.