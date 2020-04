Babylon Berlin 3, episodio 5: Rath, Bohm e Ritter partecipano all'incontro tra occultisti a casa di Tristan Rot, che diventa uno dei potenziali indiziati nel caso Betty Winter. Katelbach scopre di essere finito nel mirino della polizia politica. Spulciando tra i verbali degli interrogatori, Charlotte scopre qualcosa che potrebbe portare le indagini a una svolta importante. L'Armeno e Weintraub incontrano gli esponenti dei gruppi criminali della città: qualcuno sta cercando di farli fuori, e quel qualcuno si nasconde tra loro. Nyssen e Helga si avvicinano. In tribunale, Greta scopre il proprio destino. - Babylon Berlin 3, episodio 6: Katelbach è costretto a nascondersi: gli uomini di Wendt lo stanno cercando. Charlotte si rivolge a un avvocato per provare ad aiutare Greta. Gereon scopre il nome di due persone coinvolte nell'attentato a Benda. I conservatori mettono a punto un piano per prendere le redini del Paese. Esther, la moglie dell'Armeno, prova a convincere Weintraub a farla partecipare alle riprese per poter salvare il film. Vera confessa a Charlotte di non aver detto tutta la verità. - Non perdere il quinto e il sesto episodio della terza stagione diBabylon Berlin, in onda su Sky Atlantic mercoledì 15 aprile alle 21.15.