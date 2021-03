Nel cast della serie crime 'The Investigation' - in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15, disponibile on demand e in streaming su NOW - c'è anche l'attore danese Pilou Asbæk, già visto in tv nei panni dell'arrogante e spietato Euron Greyjoy nella serie cult 'Game of Thrones', e al cinema in 'Ben-Hur' e 'Ghost in The Shell'