Ecco il cast e i personaggi del crime scandinavo 'The Investigation', che racconta le vicende relative al famigerato "giallo del sottomarino," cioè l'omicidio della giornalista svedese Kim Wall per mano dell'inventore e imprenditore danese Peter Madsen, un terribile episodio di cronaca nera degli ultimi anni. L'appuntamento è per lunedì 15 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic (la serie sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)