Chi era John Brown, l'abolizionista della serie tv The Good Lord Bird

Abolizionista e fervente sostenitore dell'insurrezione armata come unica via per rovesciare l'istituzione della schiavitù negli Stati Uniti d'America: John Brown è la figura storica protagonista della serie The Good Lord Bird, in onda su Sky Atlantic dal 7 ottobre alle 21.15, interpretata da Ethan Hawke. Tra le azioni con cui diventò noto, l’assalto di una postazione dell’esercito statunitense a Harper’s Ferry, in Virginia, nell’ottobre del 1859, con lo scopo di avviare una rivolta degli schiavi neri in quello stato. Radicale nelle sue convinzioni antischiaviste, è una figura controversa di quel periodo della storia americana. A lui è stata anche dedicata una canzone popolare, “John Brown’s Body”, che divenne inno di battaglia informale delle truppe nordiste durante la Guerra di secessione americana.

Le prime azioni John Brown si fece notare per la prima volta quando guidò piccoli gruppi di volontari durante la crisi del Bleeding Kansas del 1855-1860, teatro di scontri tra abolizionisti e Sudisti che volevano allargare la schiavitù al Kansas. In quello scenario, nel 1856, comandò gruppi di uomini nella battaglia di Black Jack e nella battaglia di Osawatomie. Brown si definiva insoddisfatto del pacifismo del movimento abolizionista e chiedeva maggiore azione ricorrendo anche alla violenza. Nel maggio del 1856, insieme ai suoi sostenitori, uccise cinque coloni filo-schiavisti nel massacro del Pottawatomie, che fu la risposta al saccheggio di Lawrence da parte delle forze favorevoli alla schiavitù. Il raid di Harper's Ferry e la condanna a morte L'episodio chiave, e anche quello che porterà alla fine della vita di John Brown, avvenne nel 1859 in occasione dell'incursione all'arsenale federale di Harper's Ferry, nell'odierna Virginia Occidentale. Brown intendeva avviare un movimento di liberazione tra gli schiavi. Alla guida di una ventina di persone, tentò di fare irruzione nell'arsenale per procurarsi armi e munizioni da fornire poi agli schiavi neri di cui scatenare l'insurrezione. Ma l'attacco fallì: gli uomini di Brown fuggirono, furono uccisi o catturati da agricoltori locali, truppe della milizia e United States Marine Corps guidati da Robert Edward Lee. Brown venne quindi processato per tradimento contro il Commonwealth della Virginia, per l'assassinio di cinque persone e per aver incitato alla rivolta gli schiavi locali. Venne quindi dichiarato colpevole e giustiziato per impiccagione nel dicembre del 1859. Diversi storici ritengono che l'azione compiuta contro Harper's Ferry abbia contribuito a trascinare gli Stati Uniti verso la guerra civile.