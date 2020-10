The Good Lord Bird: perché vedere la serie tv secondo Ethan Hawke

Su Sky Atlantic è in arrivo 'The Good Lord Bird', la serie tv con Ethan Hawke nei panni del controverso abolizionista John Brown. L'appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle 21.15 (la serie sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)

John Brown giace nella tomba là nel pian...ma chi diavolo era questo John Brown? Ce lo raccontano l'attore Ethan Hawke, lo sceneggiatore Mark Richard, il produttore Jason Blum e il network Showtime, che insieme hanno realizzato 'The Good Lord Bird - La storia di John Brown', in onda in prima tv su Sky Atlantic da mercoledì 7 ottobre alle 21.15 (disponibile ance on demand e in streaming su NOW TV).

The Good Lord Bird, Ethan Hawke ci racconta il suo John Brown approfondimento The Good Lord Bird, il trailer della serie tv con Ethan Hawke Eroe o terrorista? Uomo di Dio o folle? La figura dell'abolizionasta John Brown - colui grazie a cui, secondo molti, ebbero effettivamente inizio i moti che poi portarono alla Guerra Civile Americana, anche nota come Guerra di Secessione - è a dir poco controversa. Rimasto folgorato dal romanzo di James McBride del 2003, The Good Lord Bird, l'attore texano Ethan Hawke (scopri qui i suoi migliori film) ha deciso di realizzare una miniserie per raccontare le imprese di un uomo che, nel bene e nel male, ha fatto un pezzetto della Storia americana. The Good Lord Bird - La storia di John Brown, narra le gesta di questo idealista pronto a battersi senza esclusione di colpi per l'abolizione della schiavitù, e lo fa dal punto di vista di Cipollina, un ragazzino del Kansas rimasto orfano e "adottato" dal vecchio (come lui lo chiama), che lo scambia per una ragazzina e che lo fa ufficialmente entrare a far parte del suo eterogeneo gruppo. L'obiettivo ultimo del Capitano? Ma è ovvio: spezzare le catene e rendere finalmente liberi tutti gli uomini, perché questo è il volere del buon Dio.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre La scelta di Ethan Hawke, che nella miniserie è veramente pazzesco, di vestire i panni di un personaggio storico così controverso è stata senza dubbio coraggiosa. "Per le persone del mio Paese è molto difficile parlare della questione razziale, così ho visto in questo libro l'opportunità di instaurare un dialogo con il nostro passato che potrebbe mettere in luce dove ci troviamo ora," afferma l'attore texano, interessato anche a far avere all'opera di McBride la fama che secondo lui merita.