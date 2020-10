John Brown giace nella tomba là nel pian...ma chi diavolo era questo John Brown? Ce lo raccontano l'attore Ethan Hawke, lo sceneggiatore Mark Richard, il produttore Jason Blum e il network Showtime, che insieme hanno realizzato 'The Good Lord Bird - La storia di John Brown', in onda in prima tv su Sky Atlantic da mercoledì 7 ottobre alle 21.15 (disponibile ance on demand e in streaming su NOW TV)