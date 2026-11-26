Nel sesto e ultimo episodio, Stan, Kyle e Cartman cercano di scoprire chi si nasconde dietro le interruzioni di corrente in Sud America. Al centro della satira finiscono anche i miliardari dei data center e il nuovo videogioco di Rockstar Games
Il finale della 29esima stagione di South Park prende di mira uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni: Grand Theft Auto VI.
***Attenzione: seguono spoiler sul sesto episodio della 29esima stagione di South Park***
Nel sesto e ultimo episodio, gli abitanti della cittadina sudamericana devono fare i conti con nuove interruzioni di corrente proprio mentre il videogioco è finalmente arrivato sul mercato. Una situazione che diventa ancora più drammatica per i giocatori, terrorizzati dall'idea di perdere i progressi accumulati durante una partita.
La spiegazione del blackout, però, è molto più complessa di quanto sembri. Dietro i problemi energetici c'è infatti un accordo tra il governo locale e un gruppo di miliardari, già introdotti nel corso della stagione, interessati a utilizzare l'energia della città per alimentare i propri data center.
Il complotto e la pista cinese
Mentre i politici cercano una soluzione, alcuni cittadini irrompono nel municipio convinti di avere individuato i responsabili: la Cina. Secondo la loro teoria, le interruzioni sarebbero provocate da attacchi informatici cinesi.
Le autorità scelgono di assecondare questa versione dei fatti e iniziano a cercare una presunta spia cinese presente in città. Ma la pista si rivela soltanto un diversivo rispetto alla vera origine del problema.
A conoscere la verità è Butters, che fin dall'inizio sospetta dei miliardari. Il personaggio decide quindi di confidarsi con Stan, Kyle e Cartman, coinvolgendoli nella ricerca della verità.
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Torna anche Kenny
Nel finale ricompare inoltre Kenny, la cui storia aveva segnato l'inizio della stagione. Dopo essere stato ucciso da una bicicletta elettrica durante la première, il personaggio torna in forma zombificata.
Il suo spirito non riesce infatti ad andare oltre finché il gruppo non avrà fatto luce sulla corruzione che sta attraversando il Sud America. La rivelazione arriva nel momento in cui Stan, Kyle e Cartman hanno ormai scoperto l'esistenza dei data center e decidono di intervenire.
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Randy accusa l'intera città
La vicenda arriva a un punto di svolta quando il gruppo porta le proprie scoperte al municipio. I politici cercano di ricondurre l'origine di tutto alle biciclette elettriche, ma Randy, ancora in versione rimpicciolita, irrompe nella sede del governo e respinge questa spiegazione.
Secondo Randy, la responsabilità non è di un singolo episodio o di un singolo oggetto: l'intera comunità avrebbe contribuito alla situazione, accettando corruzione, compromessi e accordi discutibili dopo il cambiamento del nome della città.
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La confessione della sindaca
Nel finale la sindaca del Sud America decide di rivolgersi direttamente agli abitanti e ammette le proprie responsabilità. La politica riconosce di aver accettato tangenti, di aver ignorato ciò che stava accadendo e di aver stretto personalmente un accordo con i miliardari.
La sindaca sostiene però che la costruzione dei data center sia necessaria di fronte alla minaccia cinese nella corsa all'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, ammette che questo non dovrebbe significare permettere agli interessi economici e politici di trasformare l'identità della comunità.
L'ultima soluzione è surreale
La stagione si chiude con una soluzione perfettamente in linea con l'umorismo di South Park. I miliardari aiutano infatti gli abitanti a fare qualcosa che, secondo loro, avrebbero dovuto fare molto tempo prima: spedire il signor Kim nello spazio, allontanandolo dal Sud America.
Con questa conclusione termina la 29ª stagione della serie, la prima ambientata nella città ribattezzata "South America", intrecciando la satira politica con uno dei fenomeni videoludici più attesi del momento, GTA 6.
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