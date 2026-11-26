Nel sesto e ultimo episodio, Stan, Kyle e Cartman cercano di scoprire chi si nasconde dietro le interruzioni di corrente in Sud America. Al centro della satira finiscono anche i miliardari dei data center e il nuovo videogioco di Rockstar Games Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il finale della 29esima stagione di South Park prende di mira uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni: Grand Theft Auto VI. ***Attenzione: seguono spoiler sul sesto episodio della 29esima stagione di South Park*** Nel sesto e ultimo episodio, gli abitanti della cittadina sudamericana devono fare i conti con nuove interruzioni di corrente proprio mentre il videogioco è finalmente arrivato sul mercato. Una situazione che diventa ancora più drammatica per i giocatori, terrorizzati dall'idea di perdere i progressi accumulati durante una partita. La spiegazione del blackout, però, è molto più complessa di quanto sembri. Dietro i problemi energetici c'è infatti un accordo tra il governo locale e un gruppo di miliardari, già introdotti nel corso della stagione, interessati a utilizzare l'energia della città per alimentare i propri data center.

Il complotto e la pista cinese Mentre i politici cercano una soluzione, alcuni cittadini irrompono nel municipio convinti di avere individuato i responsabili: la Cina. Secondo la loro teoria, le interruzioni sarebbero provocate da attacchi informatici cinesi. Le autorità scelgono di assecondare questa versione dei fatti e iniziano a cercare una presunta spia cinese presente in città. Ma la pista si rivela soltanto un diversivo rispetto alla vera origine del problema. A conoscere la verità è Butters, che fin dall'inizio sospetta dei miliardari. Il personaggio decide quindi di confidarsi con Stan, Kyle e Cartman, coinvolgendoli nella ricerca della verità. Approfondimento South Park 29, nuova colonna sonora e un cameo di Trump alla premiere

Torna anche Kenny Nel finale ricompare inoltre Kenny, la cui storia aveva segnato l'inizio della stagione. Dopo essere stato ucciso da una bicicletta elettrica durante la première, il personaggio torna in forma zombificata. Il suo spirito non riesce infatti ad andare oltre finché il gruppo non avrà fatto luce sulla corruzione che sta attraversando il Sud America. La rivelazione arriva nel momento in cui Stan, Kyle e Cartman hanno ormai scoperto l'esistenza dei data center e decidono di intervenire. Approfondimento "South Park" diventa "South America": la stoccata a Trump

Randy accusa l'intera città La vicenda arriva a un punto di svolta quando il gruppo porta le proprie scoperte al municipio. I politici cercano di ricondurre l'origine di tutto alle biciclette elettriche, ma Randy, ancora in versione rimpicciolita, irrompe nella sede del governo e respinge questa spiegazione. Secondo Randy, la responsabilità non è di un singolo episodio o di un singolo oggetto: l'intera comunità avrebbe contribuito alla situazione, accettando corruzione, compromessi e accordi discutibili dopo il cambiamento del nome della città. Approfondimento GTA 6: The Album, arriva la versione deluxe con 23 nuove canzoni