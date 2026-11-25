Gregg Sulkin , noto per le serie tv I Maghi di Waverly e I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place, nonché new entry nella serie tv I Forsyte, è entrato nel cast della terza stagione della serie tv MobLand di Guy Ritchie , che ha iniziato le riprese la scorsa settimana. L’attore britannico interpreterà un ruolo ricorrente , ma finora i dettagli sul personaggio restano segreti. La terza stagione riprenderà dal finale della seconda, quando i capi della famiglia criminale irlandese Maeve Harrigan ( Helen Mirren ) e Conrad Harrigan ( Pierce Brosnan ) hanno affrontato una minaccia alla loro esistenza da parte del diabolico rivale mafioso Frankie Cooper (Johnny Flynn). Il cast includerà anche Tom Hardy nel ruolo di Harry da Souza, l’uomo di fiducia degli Harrigan. Nel frattempo, Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) non ha rivelato gli altri membri del cast che potrebbero tornare. La seconda stagione includeva Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer e Toby Jones.

LA CONTROVERSIA CON TOM HARDY

All’inizio del 2026, dopo una lite avvenuta dietro le quinte tra Tom Hardy, lo sceneggiatore Jez Butterworth e il produttore David Glasser, si era diffusa la notizia che l’attore fosse stato licenziato dalla serie tv MobLand. Tuttavia, la rivista Variety aveva in seguito appurato che la notizia non era del tutto esatta. “Tom non è stato licenziato, la porta per una terza stagione non è chiusa e si sta lavorando per trovare una soluzione creativa”, aveva dichiarato all’epoca una fonte vicina alla produzione. La rivista aveva precisato che le tensioni erano state reali e avevano riguardato accuse reciproche, dal comportamento di Hardy sul set, all’indisponibilità di Butterworth, fino all’approccio intransigente di Glasser nei confronti degli attori. Il trio aveva comunque cercato di risolvere le proprie divergenze creative. Inoltre, sia il regista Guy Ritchie, sia Paramount+ avevano insistito per il ritorno di Hardy, che era stato infine confermato nel settembre 2026 dopo un incontro a Londra tra l’attore, Butterworth e Glasser. La serie tv MobLand è commissionata da Paramount+ e prodotta a livello esecutivo da David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Keith Cox. È inoltre prodotta in associazione con Paramount Television Studios e 101 Studios.