Nei nuovi episodi dello show di Guy Ritchie, l'attore britannico interpreterà un ruolo ricorrente, ma ancora non reso noto. Nel cast anche Helen Mirren, Pierce Brosnan e Tom Hardy
Gregg Sulkin, noto per le serie tv I Maghi di Waverly e I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place, nonché new entry nella serie tv I Forsyte, è entrato nel cast della terza stagione della serie tv MobLand di Guy Ritchie, che ha iniziato le riprese la scorsa settimana. L’attore britannico interpreterà un ruolo ricorrente, ma finora i dettagli sul personaggio restano segreti. La terza stagione riprenderà dal finale della seconda, quando i capi della famiglia criminale irlandese Maeve Harrigan (Helen Mirren) e Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) hanno affrontato una minaccia alla loro esistenza da parte del diabolico rivale mafioso Frankie Cooper (Johnny Flynn). Il cast includerà anche Tom Hardy nel ruolo di Harry da Souza, l’uomo di fiducia degli Harrigan. Nel frattempo, Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) non ha rivelato gli altri membri del cast che potrebbero tornare. La seconda stagione includeva Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer e Toby Jones.
LA CONTROVERSIA CON TOM HARDY
All’inizio del 2026, dopo una lite avvenuta dietro le quinte tra Tom Hardy, lo sceneggiatore Jez Butterworth e il produttore David Glasser, si era diffusa la notizia che l’attore fosse stato licenziato dalla serie tv MobLand. Tuttavia, la rivista Variety aveva in seguito appurato che la notizia non era del tutto esatta. “Tom non è stato licenziato, la porta per una terza stagione non è chiusa e si sta lavorando per trovare una soluzione creativa”, aveva dichiarato all’epoca una fonte vicina alla produzione. La rivista aveva precisato che le tensioni erano state reali e avevano riguardato accuse reciproche, dal comportamento di Hardy sul set, all’indisponibilità di Butterworth, fino all’approccio intransigente di Glasser nei confronti degli attori. Il trio aveva comunque cercato di risolvere le proprie divergenze creative. Inoltre, sia il regista Guy Ritchie, sia Paramount+ avevano insistito per il ritorno di Hardy, che era stato infine confermato nel settembre 2026 dopo un incontro a Londra tra l’attore, Butterworth e Glasser. La serie tv MobLand è commissionata da Paramount+ e prodotta a livello esecutivo da David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Keith Cox. È inoltre prodotta in associazione con Paramount Television Studios e 101 Studios.
Approfondimento
MobLand, confermata la terza stagione della serie, ci sarà Tom Hardy
GREGG SULKIN, LA CARRIERA
Nato il 29 maggio 1992 a Londra, nel 2002 Gregg Sulkin ha iniziato la carriera nella recitazione nella miniserie tv Zivago, dove ha interpretato il ruolo di Seryozha. Ha poi recitato nel film Sixty Six (2006), Another Me (2013) e The Six Triple Eight (2024) di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e nelle serie tv Le avventure di Sarah Jane, Pretty Little Liars, Runways, World on Fire e The Kollective. Ha inoltre interpretato il ruolo di Mason Greyback nelle serie tv Disney I Maghi di Waverly e I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place, con protagonisti Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele, Max Matenko, Taylor Cora, Mimi Gianopulos e David Henrie.
Approfondimento
Mobland, un oggetto strano che conferma tutta la sua forza
18 serie tv da vedere a novembre, da Babylon Berlin 5 a Blade Runner
A novembre le piattaforme puntano sui grandi ritorni. Su Sky tornano The Gilded Age e Babylon Berlin, su Prime Video arriva la terza stagione de Gli Anelli del Potere, su Netflix tornano Black Doves con Keira Knightley e L’imperatrice, su Disney+ la terza stagione di Percy Jackson e il revival di Scrubs. Tra le novità più attese ci sono The Altruists, la miniserie sullo scandalo FTX con Julia Garner, e Blade Runner 2099