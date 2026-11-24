La stella della musica pop racconta la sua vita, la sua carriera, i suoi incontri e le sue cadute in un documentario in quattro parti in streaming su Apple TV+. Nel trailer, le anticipazioni della sua versione della relazione con Britney Spears: "Alcune cose sono davvero difficili da discutere" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Justin Timberlake, quarantacinque anni e una carriera che attraversa tre decenni, si mette a nudo nel nuovo documentario a lui dedicato, in cui lui si racconta in prima persona, in tv a dicembre, un progetto targato Apple TV, visibile dall'11 dicembre in streaming sulla piattaforma, disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

Diviso in quattro parti (le prime due fuori nella data di debutto, le altre, in streaming il 18 e il 23 dicembre), è firmato dal regista dal premio Oscar Fisher Stevens, che ha diretto anche la docuserie Beckham.

Il trailer ufficiale, ora online - visibile anche in basso e in alto in questo articolo - anticipa alcune immagini e alcuni temi discussi dalla popstar, inclusa la sua relazione con Britney Spears, la malattia, l'arresto nel 2024.

L'ascesa e le controversie raccontate in prima persona "Ci sono cose di cui è veramente difficile parlare", dice Justin Timberlake mentre nel trailer scorrono immagini d'archivio che lo ritraggono giovane insieme a Britney Spears, filmati che hanno fatto il giro del mondo attraverso gli schermi televisivi tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila, essenziali ancora oggi per comprendere cosa sono stati quegli anni in termini di cultura pop.

Ci sarà la versione di Timberlake nella docuserie Apple TV, ci sarà la sua versione anche sull'episodio del malfunzionamento di guardaroba di Janet Jackson al Superbowl del 2004, episodio virale su Internet.

Ci sarà l'ascesa, inarrestabile, dagli NSYNC alla carriera solista, e le fragilità, specie quelle recenti, con la scoperta della malattia di Lyme e l'arresto nel 2024 per guida in stato di ebbrezza.

Chi è Timberlake adesso? E chi è stato, nelle molte fasi della sua carriera? Rispondono le persone che hanno lavorato con lui e anche, ovviamente, sua moglie Jessica Biel. Incontrarla, dice il cantante (anche attore), è stata "l'unica cosa giusta fatta nella vita". Leggi anche Britney Spears pubblica She'll Never Be Me, l'inedito con Timberlake

Il peso della fama Justin Timberlake è stata una delle stelle più luminose della scena musicale globale del nuovo millennio. Parlano di lui, nella docuserie, anche Pharrell Williams e Lorne Michaels, il creatore del Saturday Night Live.

Il suo magnetismo, il talento sul palco, la capacità di eccellere in qualsiasi ambito anche oltre la musica pop, ha reso Timberlake un personaggio di spicco dello spettacolo globale, sempre pronto a nuove sfide.

Negli ultimi anni, però, c'è stata la consapevolezza da parte sua di non poter più fare le cose che ha sempre fatto, ne parla lui stesso con gli occhi lucidi, davanti alle telecamere.

"Il dramma, i titoli dei giornali e il prezzo del non rallentare mai", così presenta Apple TV il prodotto che sarà imperdibile per i fan della popstar ma che sarà utile per il grande pubblico per ripercorrere vita e carriera di un protagonista dello showbiz scoprendo per la prima volta i suoi lati inediti e poco conosciuti. Leggi anche Justin Timberlake dopo il processo: "Se bevete, prendete un taxi"