Justin Timberlake, in arrivo la docuserie in quattro parti

La notizia dell’uscita della docuserie su Justin Timberlake arriva dopo la partecipazione del cantante come ospite al concerto di Jay-Z a Parigi nel mese di ottobre 2026. Tuttavia, in precedenza, dopo il tour mondiale Forget Tomorrow a supporto dell’ultimo album Everything I Thought It Was, pubblicato nel marzo 2024, Timberlake era rimasto lontano dai riflettori. Nel luglio 2025 il cantante aveva annunciato di aver ricevuto la diagnosi della malattia di Lyme, che aveva avuto alcune ripercussioni sulle sue esibizioni in tour. I fan avevano infatti notato che l’artista era apparso privo di energia, un malessere che lui stesso aveva attribuito ai danni ai nervi e all’affaticamento causati proprio dalla malattia. “Ho avuto alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – cosa che non dico per farvi provare compassione – ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte”, aveva scritto. “Se avete avuto questa malattia o conoscete qualcuno che l'ha avuta, allora sapete: conviverci può essere incredibilmente debilitante, sia mentalmente che fisicamente”. Il cantante aveva terminato il tour nel luglio del 2025, ma aveva anche affrontato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Nel giugno 2024, dopo aver ignorato un segnale di stop e aver invaso la corsia opposta, Timberlake era stato infatti fermato dalla polizia e arrestato a Sag Harbor, a New York. Secondo quanto riportato da Page Six, all’epoca il cantante avrebbe detto: “Questo rovinerà il tour”, dal momento che l’incidente era avvenuto poco prima dell’inizio dei concerti. Tuttavia, i filmati delle telecamere indossate dagli stessi agenti avevano in realtà dimostrato che Timberlake non aveva pronunciato quelle parole, bensì la simile frase “Sono in tour”.

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