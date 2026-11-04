Justin Timberlake, in arrivo la docuserie in quattro parti

Introduzione
A dicembre 2026 su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) uscirà una docuserie in quattro parti su Justin Timberlake. Tre fonti hanno confermato in esclusiva alla rivista Variety che si tratterà di un “racconto completo” diretto da Fisher Stevens. In particolare, una fonte ha affermato che la serie includerà un episodio dove Janet Jackson parlerà dell’“incidente con il vestito” avvenuto durante l’esibizione della coppia al Super Bowl del 2004. Un’altra fonte ha aggiunto che Timberlake parlerà anche dei recenti commenti della sua ex fidanzata Britney Spears.
Quello che devi sapere
LA DIAGNOSI DELLA MALATTIA DI LYME E LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
La notizia dell’uscita della docuserie su Justin Timberlake arriva dopo la partecipazione del cantante come ospite al concerto di Jay-Z a Parigi nel mese di ottobre 2026. Tuttavia, in precedenza, dopo il tour mondiale Forget Tomorrow a supporto dell’ultimo album Everything I Thought It Was, pubblicato nel marzo 2024, Timberlake era rimasto lontano dai riflettori. Nel luglio 2025 il cantante aveva annunciato di aver ricevuto la diagnosi della malattia di Lyme, che aveva avuto alcune ripercussioni sulle sue esibizioni in tour. I fan avevano infatti notato che l’artista era apparso privo di energia, un malessere che lui stesso aveva attribuito ai danni ai nervi e all’affaticamento causati proprio dalla malattia. “Ho avuto alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – cosa che non dico per farvi provare compassione – ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte”, aveva scritto. “Se avete avuto questa malattia o conoscete qualcuno che l'ha avuta, allora sapete: conviverci può essere incredibilmente debilitante, sia mentalmente che fisicamente”. Il cantante aveva terminato il tour nel luglio del 2025, ma aveva anche affrontato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Nel giugno 2024, dopo aver ignorato un segnale di stop e aver invaso la corsia opposta, Timberlake era stato infatti fermato dalla polizia e arrestato a Sag Harbor, a New York. Secondo quanto riportato da Page Six, all’epoca il cantante avrebbe detto: “Questo rovinerà il tour”, dal momento che l’incidente era avvenuto poco prima dell’inizio dei concerti. Tuttavia, i filmati delle telecamere indossate dagli stessi agenti avevano in realtà dimostrato che Timberlake non aveva pronunciato quelle parole, bensì la simile frase “Sono in tour”.
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LA CARRIERA
Nato il 31 gennaio 1981 a Memphis, nel Tennessee, Justin Timberlake ha iniziato la carriera nel programma per ragazzi Mickey Mouse Club insieme a Christina Aguilera e Britney Spears. Alla fine degli anni Novanta ha poi raggiunto la notorietà come membro della boyband NSYNC, che si era poi sciolta nel 2002. Nello stesso anno il cantante ha pubblicato il primo disco solista, Justified, con il quale ha vinto due Grammy Awards. Nel 2005 ha debuttato sul grande schermo nel thriller Edison City, mentre nel 2006 ha pubblicato il secondo album solista, FutureSex/LoveSounds, con il quale ha vinto quattro Grammy Awards, e ha recitato nel film Alpha Dog di Nick Cassavetes. Dal 2008 si è preso una pausa quasi totale dalla musica, al di là di collaborazioni con Madonna, T.I. e Ciara. Ha poi recitato in vari film, come The Social Network, e nel 2013 ha pubblicato il terzo album The 20/20 Experience, seguito dalla seconda parte The 20/20 Experience 2 of 2, per i quali ha vinto tre Grammy Awards. Nel 2018 ha pubblicato l’album Man of the Woods e nel 2024 ha pubblicato il disco Everything I Thought It Was.
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