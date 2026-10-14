X-Files, il reboot di Ryan Coogler diventerà una serie tv

Gli attori Danielle Deadwyler e Himesh Patel interpreteranno due personaggi inediti: due agenti dell’FBI pluridecorati, ma profondamente diversi, che stringono un legame improbabile quando vengono assegnati a una divisione chiusa da tempo, dedicata ai casi di fenomeni inspiegabili
Il reboot di X-Files di Ryan Coogler diventerà una serie tv per Hulu. Il regista premio Oscar per il film I peccatori ha scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo l’episodio pilota della rivisitazione del dramma fantascientifico degli anni Novanta, con protagonisti Danielle Deadwyler e Himesh Patel nei panni di “due agenti dell’FBI pluridecorati ma profondamente diversi che stringono un legame improbabile quando vengono assegnati a una divisione chiusa da tempo, dedicata ai casi di fenomeni inspiegabili”, come recita la sinossi ufficiale. Secondo una fonte, l’attrice e l’attore interpreteranno personaggi inediti e, pertanto, non i protagonisti della serie originale, rispettivamente Dana Scully (Gillian Anderson) e Fox Mulder (David Duchovny). La nuova serie tv di X-Files è prodotta da Proximity Media, co-fondata da Coogler insieme a Zinzi Coogler e a Sev Ohanian, e da 20th Television. Zinzi Coogler e Sev Ohanian sono produttori esecutivi insieme al creatore della serie originale, Chris Carter. I co-produttori esecutivi Simone Harris di Proximity Media, Danielle Deadwyler e Himesh Patel e la showrunner Jennifer Yale.
L'AMORE DI RYAN COOGLER PER X-FILES
“Amo X-Files da molto tempo, quindi avere l’opportunità di scrivere e dirigere l’episodio pilota ha significato moltissimo per me”, ha dichiarato il regista Ryan Coogler. “Quello che Chris Carter ha creato è speciale, e volevamo rendere omaggio a tutto ciò che ha reso la serie originale così amata da tante persone, trovando al contempo la nostra strada in quel mondo. Danielle e Himesh, insieme al resto del cast, hanno portato prospettive e interpretazioni originali a questi personaggi, e vedere tutto ciò prendere forma è stata una delle parti più gratificanti dell’esperienza”.
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LA FANTASCIENZA DI X-FILES
La serie tv di fantascienza X-Files è andata in onda per 11 stagioni su Fox. Ha ottenuto 61 nomination agli Emmy Awards, dei quali ne ha vinti 15. Ora il nuovo progetto di Ryan Coogler arriva dopo il record assoluto che il regista ha raggiunto ai Premi Oscar 2026 dove, per il film I peccatori, ha collezionato ben 16 candidature e ha vinto quattro premi, rispettivamente nella categoria Miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, Miglior sceneggiatura originale a Ryan Coogler, Miglior fotografia ad Autumn Durald Arkapaw e Miglior colonna sonora originale a Ludwig Göransson.
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GLI ATTORI PROTAGONISTI
Ecco chi sono l’attrice e l’attore protagonisti della serie tv X-Files di Ryan Coogler per Hulu:
- Nata il 3 maggio 1982 ad Atlanta, in Georgia, nel 2021 Danielle Deadwyler ha recitato con Himesh Patel nella miniserie Station Eleven e nei film The Harder They Fall (2021), Till – Il coraggio di una madre (2022), per il quale nel 2023 ha ottenuto una candidatura ai Premi BAFTA come Miglior attrice protagonista, e The Piano Lesson (2024).
- Nato il 13 ottobre 1990 ad Huntingdon, nel Regno Unito, Himesh Patel ha recitato in televisione nella soap opera britannica EastEnders e al cinema nei film Yesterday (2019), Tenet (2020) di Christopher Nolan, The Assessment – La valutazione (2024) con Alicia Vikander ed Elizabeth Olsen e Odissea (2026) di Christopher Nolan, dove ha interpretato il ruolo di Euriloco, uno dei compagni di Ulisse (che nella pellicola ha il volto di Matt Damon).
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