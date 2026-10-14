The Diplomat, arriva la quarta stagione. Ecco dov’eravamo rimasti

La serie con Keri Russell, Rufus Sewell e Allison Janney torna il 15 ottobre, su Netflix, con otto nuovi episodi. Kate deve fare i conti con la pericolosa alleanza che suo marito, Hal, ha stretto con la presidente Usa, e il loro piano di impossessarsi di una testata nucleare russa. Per affrontarli, l’ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito sceglie un improbabile ma strategico alleato Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Arriva l’attesissima quarta stagione di The Diplomat, che solo un mese fa ha visto una delle sue protagoniste, Allison Janney, portare a casa la vittoria dell’Emmy come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per il ruolo di Grace Penn. Tutti gli otto episodi del nuovo capitolo del political drama arrivano il 15 ottobre su Netflix (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): ecco cosa sappiamo e com’era finita la terza stagione.

Il finale della terza stagione di The Diplomat Nella terza stagione, Grace Penn (Allison Janney) è diventata la nuova presidente degli Stati Uniti dopo la morte improvvisa del numero 1 della Casa Bianca William Rayburn, e ha scelto Hal Wyler (Rufus Sewell) come suo vicepresidente. Un ruolo che però sembrava dover spettare alla protagonista Kate Wyler (Keri Russell), ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito e moglie di Hal. Nel frattempo le relazioni fra Londra e Washington precipitano, e un agente segreto britannico (Aidan Turner) svela a Kate l’esistenza di un sottomarino russo armato di una testata nucleare chiamata Poseidon. Nel finale, Kate - dopo aver parlato anche con Todd (Bradley Whitford), il marito della presidente - scopre che Grace e Hal hanno elaborato alle sue spalle un piano per impossessarsi dell’arma di Mosca, una mossa che potrebbe essere vista come un atto di guerra dal primo ministro britannico Nicol Trowbridge (Rory Kinnear). Approfondimento The Diplomat 3, il cast e i personaggi principali. FOTO

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione di The Diplomat Come si legge sul sito ufficiale Netflix, Tudum, “nella quarta stagione di The Diplomat due matrimoni rischiano di autodistruggersi. Un evento catastrofico infrange la fragile tregua negoziata da Kate Wyler tra Stati Uniti e Regno Unito, oltre a mandare in pezzi il matrimonio ormai al collasso che lei sta cercando di salvare. Mentre Kate lotta per arginare la crisi, il complotto ordito dalla Presidente Grace Penn e dal Vicepresidente Hal Wyler per sottrarre alla Russia la sua arma più potente rischia di trascinare gli Stati Uniti in guerra. Kate e Todd - una coppia tutt'altro che affiatata - uniscono le forze per impedire all'alleanza tra Grace e Hal di stravolgere gli equilibri di potere, sia in patria che all'estero”. Hal è buono o cattivo? “Soprattutto dopo la fine della terza stagione, mentre alcuni riuscivano a comprendere Hal, altri esprimevano giudizi categorici sulla sua natura; trovo questo atteggiamento un po' stucchevole, anche se lo capisco, dato che si tratta di un personaggio molto complesso - ha detto Rufus Sewell parlando del fatto che Hal ha nascosto a Kate il piano architettato con la presidente - Ho scoperto questo aspetto della vicenda solo man mano che la storia procedeva nella serie. Non si tratta di un piano a lungo termine, ma di una reazione concreta e pragmatica a una situazione estremamente pericolosa. Accetto pienamente il fatto che Hal abbia le sue ragioni per agire in quel modo, ragioni che saprebbe difendere con estrema convinzione”. Poi l’attore ha aggiunto: “La vera domanda è: fino a che punto si tratta di un tradimento? Si potrebbe sostenere che abbia intuito, giustamente, che rivelarle la verità sarebbe stato troppo pericoloso, esponendola a una situazione difficile. È proprio questo che fanno le persone che finiscono per imboccare una strada sbagliata. Le buone intenzioni e l'immagine che hai di te stesso possono indurti a fare ciò che desidera la parte più istintiva e grezza del tuo essere; finisci per assecondare quell'impulso primordiale e poi cerchi una giustificazione razionale a posteriori. Sono contrario ai pregiudizi e alla tendenza a vedere tutto in bianco o nero”. Leggi anche The Diplomat, il trailer della quarta stagione della serie tv Netflix

Allison Jenney e Rufus Sewell in una scena di The Diplomat 4 - ©Webphoto

La creatrice Deborah Cahn: “C’è molto di cui preoccuparsi” “I fan dovrebbero preoccuparsi. C'è molto di cui preoccuparsi - ha detto la creatrice della serie, Deborah Cahn, a Tudum - Fa venire i brividi vedere chi prende il potere e rendersi conto che potrebbe farne un uso orribilmente distorto”. “Questa stagione ruota attorno al quartetto formato da Kate, Hal, Grace e Todd - ha aggiunto Cahn, che è anche showrunner e produttrice esecutiva - Sono due coppie bloccate insieme su un’unica vettura di una montagna russa ormai fatiscente. Ognuno di loro ricopre un ruolo professionale e pubblico che mette a dura prova la loro capacità di vivere la vita coniugale. E si verifica un rimescolamento delle coppie: il legame crescente tra Grace e Hal dà vita a un’alleanza tutt’altro che funzionale tra Kate e Todd”. “Sono entusiasta della quarta stagione - ha concluso Cahn - Sarà davvero divertente. Arriviamo alla fine di una stagione e penso sempre: ‘Beh, è​​ impossibile riuscirci di nuovo’. Poi però ci rimettiamo all'opera ed è come dire: ‘Mio Dio, dobbiamo andare avanti’”. Le riprese della quarta stagione in Italia Fra le location in cui è stata girata la quarta stagione di The Diplomat c’è anche l’Italia, più precisamente la Toscana. Alcune riprese sono infatti state realizzate a maggio e giugno 2026 fra Firenze e Lucca. Quest’ultima, in particolare, è stata utilizzata per ricreare la sede di un G7 informale, e fra i luoghi dove la produzione ha lavorato ci sono Palazzo Ducale in Piazza Napoleone, Porta San Pietro, Piazza San Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza Guidiccioni e Via Sant'Andrea. Appena fuori dalla città medievale, è stata usata anche la Villa Reale di Marlia. Le location di Firenze, invece, sono rimaste riservate. Leggi anche The Diplomat, a Lucca le riprese della serie con Keri Russell

Keri Russell e Bradley Whitford in una scena di The Diplomat 4 - ©Webphoto

Il cast della quarta stagione Nel nuovo capitolo della serie tornano, ovviamente, Keri Russell (Kate Wyler) e Rufus Sewell (Hal Wyler). Allison Janney e Bradley Whitford, che interpretano Grace e Todd Penn, diventano personaggi regolari. E i fan ritroveranno anche alcuni dei personaggi che hanno imparato ad amare nelle stagioni precedenti: David Gyasi (il ministro degli Esteri britannico Austin Dennison), Ali Ahn (Eidra Park), Ato Essandoh (Stuart Hayford), Rory Kinnear (Nicol Trowbridge) e Aidan Turner (Callum Ellis). Ci sarà una quinta stagione di The Diplomat? Una delle peculiarità che distingue The Diplomat da altre serie di successo è la scelta di non far mai attendere troppo i fan fra una stagione e l’altra: la prima è uscita il 20 aprile 2023, la seconda il 31 ottobre 2024, la terza il 16 ottobre 2025 e ora la quarta il 15 ottobre 2026. In un'intervista con Liam Crowley di ScreenRant, Deborah Cahn ha spiegato: “Lo facciamo non dormendo per un anno intero. Sì, è dura. Ci sono un sacco di cose da fare in fretta. E mi sento dire questo, e stiamo parlando di otto episodi. Prima lavoravo a serie che ne producevano 25 all'anno. Non so come ci siamo riusciti. Non so cosa stiamo facendo che improvvisamente ci porta via così tanto tempo. È un po' un mistero, ma ci vogliono tutte le ore di veglia e la perdita di molte ore di sonno per tutto l'anno che intercorre tra una stagione e l'altra”. Poi, alla domanda se fosse già in lavorazione una quinta stagione, Cahn ha risposto: “Potete chiedere, ma non posso rispondere”. Approfondimento Keri Russell compie 50 anni, i suoi ruoli più famosi fra cinema e tv