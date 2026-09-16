The Diplomat, il trailer della quarta stagione della serie tv Netflix

È uscito il trailer della quarta stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) The Diplomat, dove la protagonista Kate Wyler (Keri Russell) si ritroverà ancora una volta al centro di intrighi politici. Gli otto episodi usciranno il 15 ottobre 2026 sulla piattaforma di streaming.

Dopo gli eventi della terza stagione della serie tv The Diplomat, Kate Wyler dovrà affrontare le conseguenze dell’azione segreta della Presidente Grace Penn (Allison Janney) e del Vicepresidente Hal Wyler (Rufus Sewell) contro i governi russo e britannico. Le cose, però, non andranno per il verso giusto. Come recita la sinossi ufficiale della quarta stagione, “due matrimoni rischiano di divorarsi a vicenda. Un evento catastrofico infrange la fragile pace che Kate Wyler ha negoziato tra Stati Uniti e Regno Unito, così come il matrimonio in crisi che sta cercando di salvare. Mentre lotta per arginare l'emorragia, la cospirazione della Presidente Grace Penn e del Vicepresidente Hal Wyler per rubare l'arma più potente della Russia spinge gli Stati Uniti verso la guerra. Kate e Todd (Bradley Whitford), una coppia a dir poco instabile, si uniscono per impedire all'alleanza Grace-Hal di sconvolgere gli equilibri di potere sia all'estero che in patria”.

Il cast della quarta stagione della serie tv The Diplomat include Keri Russell, Allison Janney, Rufus Sewell, Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah, Rory Kinnear e Bradley Whitford.

Deborah Cahn è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie tv The Diplomat. I produttori esecutivi comprendono anche Keri Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah ed Eli Attie.

Agli Emmy Awards, la serie tv The Diplomat ha ricevuto in totale 10 nomination, sette delle quali nel 2026. Allison Janney, che interpreta la Presidente Grace Penn, ha vinto il premio come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Le altre sei candidature dell’anno riguardavano rispettivamente le categorie Miglior serie drammatica, Miglior attore protagonista in una serie drammatica a Rufus Sewell, Miglior attrice protagonista in una serie drammatica a Keri Russell, Miglior attore guest in una serie drammatica a Bradley Whitford, Miglior sceneggiatura in una serie drammatica a Peter Ackerman e Debora Cahn e Miglior casting in una serie drammatica.

Nata il 23 marzo 1976 a Fountain Valley, in California, l’attrice Keri Russell è nota soprattutto per il ruolo di Felicity Porter nella serie tv Felicity (per il quale nel 1999 ha vinto il Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica) e per quello di Elizabeth Jenning nella serie tv The Americans (per il quale ha ricevuto tre candidature agli Emmy Awards e due candidature ai Golden Globes). Grazie all'interpretazione della protagonista Kate Wyler nella serie tv Netflix The Diplomat ha poi ottenuto altre nomination sia agli Emmy Awards, sia ai Golden Globes. L’attrice ha anche recitato in film come Mission: Impossible III (2006), Waitress – Ricette d’amore (2007), La musica nel cuore – August Rush (2007), Misure straordinarie (2010), Alla ricerca di Jane (2013), Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014), Free State of Jones (2016) e Star Wars – L’ascesa di Skywalker (2019).