Last Seen, arriva la nuova serie thriller su Apple TV+. Cosa sapere

Protagonista della serie australiana è l'ormai ex detective Ian Ridley, la cui vita è andata in pezzi undici anni prima, quando sua figlia Maggie è scomparsa senza lasciare traccia. Lasciato il ruolo di investigatore, Ridley ha iniziato a lavorare come operatore della centrale di polizia. L’ex detective non ha mai accettato che la figlia possa essere sparita per sempre e ritiene che lei sia ancora viva. Improvvisamente, alla centrale di polizia, riceve una richiesta di soccorso da una ragazza che è convinto sia Maggie. Da qui ha inizio una ricerca disperata della giovane da parte di Ridley con l’obiettivo di riunire la sua famiglia a qualunque costo.

Il ruolo del protagonista Ian Ridley è interpretato da Patrick Brammall, attore australiano vincitore del Gotham Award. Completano il cast anche Maxine Peake, nota per Black Mirror, Brendan Cowell (Dune: Prophecy), Daniel Henshall (Mickey 17), Jessica Wren (Mr. Inbetween), Zahra Newman (Tredici vite) e la debuttante Chloe Jean Lourdes. Ambientata e girata nello stato di Victoria, in Australia, la serie è diretta e prodotta a livello esecutivo dal regista candidato agli Emmy Christian Schwochow, già noto per lavori come The Crown e Bad Banks. La produzione è affidata a 60Forty Films, già dietro serie di successo di Apple TV+ come Hijack e Slow Horses, insieme a Werner Film Productions.

Nel trailer, rilasciato a metà agosto, si vede la telefonata ricevuta da Ridley alla centrale di polizia. Una giovane in lacrime dice di chiamarsi Sarah ma forse il suo nome è Megs, non ne è certa. Le successive scene tornano al passato dell’ex detective, quando la figlia era bambina e tuti la chiamavano Megs. Per Ian si apre una pista, è convinto che la ragazza della telefonata sia sua figlia e vuole fare di tutto per trovarla. Altri personaggi forse sanno qualcosa ma cercano di cancellare le tracce e allontanare l’investigatore dalla verità.

Chi è Patrick Brammall

Patrick Brammall è nato a Canberra il 30 marzo 1977 e si è laureato all'Università di Melbourne, Faculty of VCA and MCM nel 2001. Ha debuttato nel film per la televisione del 2004 The Alice, successivamente ha avuto il ruolo da protagonista nell'omonima serie spin off nel 2005. È stato tra i personaggi principali della serie televisiva Canal Road nel 2008. Negli anni successivi ha ottenuto molti ruoli in serie televisive, cortometraggi e a teatro. Il primo ruolo cinematografico è nella commedia Griff the Invisible con Ryan Kwanten. Nel 2012 ha vinto un AACTA Award per la miglior interpretazione in una commedia televisiva grazie al ruolo di Sean Moody in A Moody Christmas. Nel 2014 è tormato nei panni di Sean Moody nella serie The Moodys, di cui ha scritto un episodio ottenendo una candidatura agli Australian Writers' Guild Awards. Ha interpretato anche Rupert Murdoch nella miniserie tv Power Games: The Packer-Murdoch War. Ha ottenuto altre candidature agli AACTA Award per le sue interpretazioni nei film The Little Death e Ruben Guthrie. Di recente è apparso nel film Il diavolo veste Prada 2.

Chi è Christian Schwochow

Christian Schwochow è un regista tedesco nato il 23 settembre 1978. Heide Schwochow, sua madre, è una premiata sceneggiatrice. È cresciuto a Lipsia, Berlino Est e Hannover. Ha iniziato a fare esperienze lavorative nelle produzioni di radiodrammi per il servizio radiofonico della Germania orientale mentre era ancora un bambino. Ha diretto più di 10 film dal 2005 e alcuni episodi della terza, quinta e sesta stagione della serie The Crown, per cui ha ottenuto una candidatura agli Emmy.