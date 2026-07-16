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Lucky, il cast della serie tv con Anya Taylor-Joy. FOTO

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Disponibile su Apple TV+ dal 15 luglio, con nuovi episodi ogni mercoledì fino al 19 agosto, la miniserie in sette puntate creata da Jonathan Tropper è tratta dal romanzo di Marissa Stapley e prodotta, tra gli altri, da Reese Witherspoon. La protagonista de La regina degli scacchi interpreta una truffatrice in fuga da FBI e criminalità organizzata dopo un colpo da dieci milioni di dollari finito male. Nel cast anche Timothy Olyphant, Annette Bening e Aunjanue Ellis-Taylor. Ecco tutti i protagonisti

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