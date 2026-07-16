Lucky, il cast della serie tv con Anya Taylor-Joy. FOTO

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Timothy Olyphant è John, il padre di Lucky, truffatore incallito detenuto nel carcere federale di Lompoc. È stato lui a crescere la figlia insegnandole tutti i trucchi del mestiere, ed è sempre lui la vera origine del disastro in cui la giovane si ritrova invischiata. Dice di amarla, ma ogni sua parola è intrisa di doppi sensi: il loro rapporto, sospeso tra fiducia e risentimento, è il cuore emotivo della serie.