Lucky, il cast della serie tv con Anya Taylor-Joy. FOTO

Disponibile su Apple TV+ dal 15 luglio, con nuovi episodi ogni mercoledì fino al 19 agosto, la miniserie in sette puntate creata da Jonathan Tropper è tratta dal romanzo di Marissa Stapley e prodotta, tra gli altri, da Reese Witherspoon. La protagonista de La regina degli scacchi interpreta una truffatrice in fuga da FBI e criminalità organizzata dopo un colpo da dieci milioni di dollari finito male. Nel cast anche Timothy Olyphant, Annette Bening e Aunjanue Ellis-Taylor. Ecco tutti i protagonisti