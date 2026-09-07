Dan Brown, primi ciak della serie Secret of Secrets su Robert Langdon

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Dan Brown, Netflix avvia le riprese della serie Secret of Secrets su Robert Langdon

Serie TV

Camilla Sernagiotto

Instagram/Netflix

La produzione del nuovo adattamento televisivo del romanzo è ufficialmente iniziata a Praga. Il progetto ha appena completato il cast principale, con Morgan Spector nel ruolo del celebre simbologo protagonista

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Netflix porta sul piccolo schermo The Secret of Secrets, il nuovo adattamento televisivo del romanzo di Dan Brown. La produzione è ufficialmente iniziata a Praga e il progetto ha appena completato il cast principale, con Morgan Spector nel ruolo del celebre simbologo Robert Langdon. È stata inoltre diffusa una prima immagine della serie, ancora priva di un titolo ufficiale per l’adattamento televisivo.

 

Accanto a Spector ci sarà Rebecca Hall, che interpreterà Katherine Solomon. Il cast regolare comprende inoltre Cherry Jones nel ruolo di Heide Nagel, Corey Stoll in quello di Everett Finch, Rob Delaney nei panni di Jonas Faukman e Abbey Lee come Sasha Vesna.

Il nuovo cast

Alle presenze già annunciate si aggiungono ora tre interpreti in ruoli ricorrenti. Anamaria Marinca, vista in Housekeeping for Beginners, sarà la dottoressa Gessner. Richard Sammel, protagonista di Andor, interpreterà Karl Muller, mentre Elena Saurel, vista in The Agency, vestirà i panni di Susan Housemore.

 

Nei giorni scorsi erano stati annunciati anche Mamadou Athie, nel ruolo ricorrente di Michael Harris, e Ben Levi Ross, che interpreterà Alex Conan.

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La storia di Robert Langdon

Al centro della vicenda torna Robert Langdon, protagonista della saga letteraria di Dan Brown. Nel romanzo The Secret of Secrets, il simbologo si ritrova coinvolto in una corsa contro il tempo per ritrovare una scienziata scomparsa e recuperare un suo rivoluzionario manoscritto.

 

La scoperta contenuta nel documento potrebbe modificare per sempre ciò che l’umanità conosce della mente. Langdon dovrà quindi affrontare forze antiche e una minaccia che intreccia misteri, scienza e conoscenze perdute.

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Scienza, mistero e intrighi internazionali

L’adattamento televisivo punta a combinare scienza futuristica e tradizioni mistiche, inserendole all’interno di una storia costruita sulla suspense e sugli intrighi internazionali.

 

È un territorio narrativo particolarmente vicino all’universo di Brown, dove enigmi, simboli e scoperte scientifiche si intrecciano con una corsa contro il tempo.

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Gli autori della serie

La serie nasce da Carlton Cuse e Dan Brown, che sono co-creatori e produttori esecutivi. Cuse ricopre inoltre il ruolo di sceneggiatore e showrunner.

Tra i produttori esecutivi figurano anche Emma Forman, della società Genre-Arts di Cuse, e Zoe Robyn.

 

Il progetto era approdato su Netflix nel maggio 2025, quando la piattaforma aveva ordinato direttamente la serie. Ora, con l’inizio delle riprese a Praga e il cast al completo, l’adattamento di The Secret of Secrets entra ufficialmente nella fase produttiva.

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