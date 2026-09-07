Dan Brown, primi ciak della serie Secret of Secrets su Robert Langdon

La produzione del nuovo adattamento televisivo del romanzo è ufficialmente iniziata a Praga . Il progetto ha appena completato il cast principale, con Morgan Spector nel ruolo del celebre simbologo protagonista

Accanto a Spector ci sarà Rebecca Hall , che interpreterà Katherine Solomon . Il cast regolare comprende inoltre Cherry Jones nel ruolo di Heide Nagel, Corey Stoll in quello di Everett Finch, Rob Delaney nei panni di Jonas Faukman e Abbey Lee come Sasha Vesna.

Netflix porta sul piccolo schermo The Secret of Secrets, il nuovo adattamento televisivo del romanzo di Dan Brown . La produzione è ufficialmente iniziata a Praga e il progetto ha appena completato il cast principale, con Morgan Spector nel ruolo del celebre simbologo Robert Langdon . È stata inoltre diffusa una prima immagine della serie, ancora priva di un titolo ufficiale per l’adattamento televisivo.

Nei giorni scorsi erano stati annunciati anche Mamadou Athie , nel ruolo ricorrente di Michael Harris, e Ben Levi Ross , che interpreterà Alex Conan.

La scoperta contenuta nel documento potrebbe modificare per sempre ciò che l’umanità conosce della mente. Langdon dovrà quindi affrontare forze antiche e una minaccia che intreccia misteri, scienza e conoscenze perdute.

È un territorio narrativo particolarmente vicino all’universo di Brown, dove enigmi, simboli e scoperte scientifiche si intrecciano con una corsa contro il tempo.

L’adattamento televisivo punta a combinare scienza futuristica e tradizioni mistiche , inserendole all’interno di una storia costruita sulla suspense e sugli intrighi internazionali.

Gli autori della serie

La serie nasce da Carlton Cuse e Dan Brown, che sono co-creatori e produttori esecutivi. Cuse ricopre inoltre il ruolo di sceneggiatore e showrunner.

Tra i produttori esecutivi figurano anche Emma Forman, della società Genre-Arts di Cuse, e Zoe Robyn.

Il progetto era approdato su Netflix nel maggio 2025, quando la piattaforma aveva ordinato direttamente la serie. Ora, con l’inizio delle riprese a Praga e il cast al completo, l’adattamento di The Secret of Secrets entra ufficialmente nella fase produttiva.