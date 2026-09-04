CIA, trama e cast della serie da stasera in tv

Introduzione
Debutta in prima tv su Italia 1, venerdì 4 settembre, lo spin-off di FBI che porta sullo schermo l'alleanza forzata tra un uomo dell'intelligence e un agente federale. Ambientata a New York, la serie mescola azione, spionaggio e casi di terrorismo interno
Quello che devi sapere
Un nuovo tassello nell'universo di Dick Wolf
CIA (su Italia 1 da venerdì 4 settembre) è la serie statunitense del 2026 che allarga ulteriormente il fortunato franchise poliziesco ideato da Dick Wolf, già dietro a titoli come FBI e alla galassia di Chicago. A firmarla, insieme al produttore, ci sono Warren Leight - volto noto per Law & Order: Unità Speciale - e David Hudgins, tra gli autori di Friday Night Lights. Il risultato è un dramma procedurale che unisce l'adrenalina dell'azione alle logiche più opache del mondo dello spionaggio, spostando l'attenzione dalle indagini classiche alle operazioni sotto copertura. La prima stagione è composta da dodici episodi, ciascuno della durata di circa quaranta minuti.
La trama di CIA
Al centro del racconto c'è una collaborazione tutt'altro che scontata: quella tra un funzionario della Central Intelligence Agency e un agente speciale dell'FBI, chiamati a lavorare fianco a fianco all'interno di una task force riservata. Il loro obiettivo è prevenire e contrastare le minacce di terrorismo che colpiscono New York, muovendosi in un territorio dove le competenze delle due agenzie si sovrappongono e spesso entrano in conflitto. I due protagonisti non potrebbero essere più diversi. Colin Glass, uomo della CIA, è abituato a giocare al di fuori degli schemi e a piegare le regole in nome del risultato. Bill Goodman, agente dell'FBI, è invece metodico, preciso e legato al rispetto delle procedure. Da questa distanza di metodo e di carattere nasce il motore della serie: un rapporto fatto di attriti, diffidenza reciproca e, poco alla volta, di una fiducia costruita sul campo. Attorno a loro si muovono analisti, superiori e informatori, in un intreccio di operazioni delicate e segreti che non sempre restano tali.
Il cast di CIA
A guidare il cast è Tom Ellis, apprezzato dal grande pubblico per il ruolo del protagonista in Lucifer, qui nei panni dell'agente della CIA Colin Glass. Al suo fianco c'è Nick Gehlfuss, per anni tra i volti di Chicago Med, che interpreta l'agente dell'FBI Bill Goodman. Completano la squadra principale Natalee Linez, vista in Tell Me Lies, nel ruolo dell'analista Gina Gosian, e Necar Zadegan, già in NCIS: New Orleans, che dà volto a Nikki Reynard, vicedirettrice della sede newyorkese della CIA. Nel gruppo di interpreti compare anche Jeremy Sisto, che riprende il personaggio di Jubal Valentine.
Il legame con FBI e il resto del franchise
Uno degli aspetti più interessanti di CIA è il modo in cui si aggancia alle serie già esistenti. Il ritorno di Jubal Valentine, figura familiare a chi segue FBI, funziona da ponte diretto con la serie madre e conferma la volontà di Dick Wolf di far dialogare tra loro i vari mondi da lui creati. È una strategia collaudata, che negli anni ha permesso ai personaggi di attraversare titoli e reti diverse, offrendo agli spettatori più affezionati il piacere di ritrovare volti conosciuti in contesti nuovi. Per chi non ha mai seguito le altre serie, però, CIA resta comunque godibile come storia a sé, con un caso e una tensione che si reggono in autonomia