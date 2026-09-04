CIA, trama e cast della serie da stasera in tv

Al centro del racconto c'è una collaborazione tutt'altro che scontata: quella tra un funzionario della Central Intelligence Agency e un agente speciale dell'FBI, chiamati a lavorare fianco a fianco all'interno di una task force riservata. Il loro obiettivo è prevenire e contrastare le minacce di terrorismo che colpiscono New York, muovendosi in un territorio dove le competenze delle due agenzie si sovrappongono e spesso entrano in conflitto. I due protagonisti non potrebbero essere più diversi. Colin Glass, uomo della CIA, è abituato a giocare al di fuori degli schemi e a piegare le regole in nome del risultato. Bill Goodman, agente dell'FBI, è invece metodico, preciso e legato al rispetto delle procedure. Da questa distanza di metodo e di carattere nasce il motore della serie: un rapporto fatto di attriti, diffidenza reciproca e, poco alla volta, di una fiducia costruita sul campo. Attorno a loro si muovono analisti, superiori e informatori, in un intreccio di operazioni delicate e segreti che non sempre restano tali.