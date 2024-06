Dan Brown compie 60 anni: 5 libri da leggere del maestro del thriller

Oggi, 22 giugno 2024, l’autore statunitense di best seller mondiali Dan Brown spegne 60 candeline. I suoi romanzi, tradotti in più di 56 lingue, hanno venduto oltre 200 milioni di copie. L’immenso successo ottenuto, esploso con "Il codice Da Vinci", ha consacrato Brown come il maestro indiscusso del thriller statunitense, rendendolo uno degli scrittori più conosciuti e apprezzati al mondo. Alcuni dei suoi romanzi si sono trasformati in opere cinematografiche da record, che hanno assegnato all’iconico personaggio di Robert Langdon il volto dell’attore Tom Hanks nell’immaginario comune. Per celebrare il suo compleanno, ecco cinque sue opere che meritano sicuramente una lettura.

Il Codice Da Vinci



"Il Codice Da Vinci" è indubbiamente il romanzo di maggior successo di Dan Brown, pubblicato nel 2003. La trama segue le vicende del professore di simbologia Robert Langdon. Mentre si trova a Parigi per presentare un suo libro, Langdon viene coinvolto in un intricato mistero: il brutale omicidio del curatore del Louvre, Jacques Saunière. Inizialmente sospettato del crimine, Langdon deve risolvere una serie di enigmi nascosti legati al delitto. Questo thriller coinvolge in una caccia al tesoro per scoprire un segreto che potrebbe cambiare la storia dell'umanità. Il libro è stato un successo globale, portando alla produzione dell’omonimo film diretto da Ron Howard, con Tom Hanks nel ruolo di Langdon.



Angeli e Demoni



Pubblicato originariamente nel 2000, ma poi ripubblicato nel 2004 in seguito al successo de “Il codice Da Vinci”, "Angeli e Demoni” è il primo romanzo con protagonista Robert Langdon. La storia vede Langdon coinvolto in una corsa contro il tempo per svelare i segreti degli Illuminati, una potente società segreta di scienziati cristiani profondamente infiltrata a livello mondiale nelle più importanti istituzioni politiche, economiche e religiose. La narrazione si svolge tra Ginevra, Roma e Città del Vaticano, con Langdon che svela misteri e risolve enigmi attraverso antichi simboli e arte religiosa. Il successo del libro ha portato a un adattamento cinematografico nel 2009, diretto ancora una volta da Ron Howard e con Tom Hanks nel ruolo principale.



Il simbolo perduto



"Il Simbolo Perduto", pubblicato nel 2009, vede Robert Langdon al centro di un'altra avventura questa volta a Washington. La trama ruota attorno al ritrovamento di un messaggio preoccupante: una mano mozzata con il pollice e l’indice rivolti verso il soffitto. Il professore deve quindi ripercorrere e decifrare tutti i simboli lasciati dai padri fondatori sulle architetture più antiche della città. Anche in questo caso, dal libro è nata una serie che ha debuttato nel settembre 2021.



Crypto



"Crypto" è un romanzo del 1998 che ha raggiunto l’Italia solo nel 2006, in seguito alla popolarità degli altri libri di Dan Brown. Protagonista del volume è Susan Fletcher, una brillante crittologa della National Security Agency. La trama si sviluppa attorno a un pericoloso programma di decrittazione che minaccia la sicurezza nazionale. Fletcher deve navigare attraverso intrighi internazionali e segreti di stato per salvare il mondo da un pericolo imminente.



Origin



"Origin", pubblicato nel 2017, è, ad oggi, l’ultima avventura di Robert Langdon. Il professore è coinvolto in un’avventura a base di simboli, religione e scienza, ambientata in Spagna, tra Bilbao, Madrid, Barcellona e Siviglia. Langdon, è invitato al Guggenheim di Bilbao per assistere alla presentazione di una scoperta rivoluzionaria che potrebbe cambiare la storia dell'umanità. Tuttavia, la serata viene interrotta bruscamente e si trova a dover proteggere gli ospiti e scoprire la verità nascosta dietro la scoperta.



