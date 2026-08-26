Robocop, Dan Stevens sarà il protagonista della serie tv

L'attore, noto soprattutto per la serie tv Downton Abbey, reciterà negli otto episodi del reboot nei panni del robot al quale è stata impiantata la coscienza di un amato agente caduto in servizio Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dan Stevens interpreterà il ruolo del protagonista negli otto episodi della serie tv reboot Robocop di Amazon Prime Video. Secondo la sinossi ufficiale, “un gigantesco conglomerato tecnologico convince la città ad assegnare un potente robot alla sua forza di polizia: un robot a cui è stata impiantata la coscienza di un amato agente caduto in servizio”. Il progetto, annunciato lo scorso luglio, è in fase di sviluppo dal 2022, quando Amazon aveva acquisito MGM con l’obiettivo di sfruttarne l’ampio catalogo di proprietà intellettuali per progetti cinematografici e televisivi. Peter Ocko sarà showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre i produttori esecutivi saranno sia James Wan, Michael Clear e Rob Hackett tramite Blumhouse Atomic Monster, sia Michael Miner ed Ed Neumeier, già co-creatori e co-sceneggiatori del film originale Robocop. Danielle Bozzone di Blumhouse Atomic Monster sarà co-produttrice esecutiva e supervisionerà il progetto per la società. Amazon MGM Studios si occuperà della produzione.

DAN STEVENS, LA CARRIERA Nato il 10 ottobre 1982 nel quartiere di Croydon, a Londra, Dan Stevens ha acquisito notorietà grazie all’interpretazione di Matthew Crawley nella serie tv britannica Downton Abbey. In seguito, nel mondo del cinema ha recitato nel film horror Vamps (2012) con Alicia Silverstone, Krysten Ritter e Sigourney Weaver, nella pellicola Notte al museo – Il segreto del faraone (2014) di Shawn Levy e con Ben Stiller, Robin Williams e Dan Stevens, nel live-action Disney La bella e la bestia (2017) con Emma Watson, Luke Evans, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson e Kevin Kline, nel film Il richiamo della foresta (2020) con Harrison Ford, nella commedia musicale Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga (2020) con Will Ferrell, Rachel McAdams e Pierce Brosnan, nell’horror Cuckoo con Hunter Schafer, e nel quinto capitolo del Monsterverse Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024). In televisione è invece apparso nelle serie tv Legion (incentrata sul personaggio Marvel David Galler), Solar Opposites, Zero Day e la terza stagione di The Terror. Dovrebbe inoltre assumere un ruolo fisso nella seconda stagione della serie tv Dexter: Resurrection. Approfondimento Robocop, in sviluppo il reboot della serie tv Prime Video