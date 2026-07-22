Robocop, in sviluppo il reboot della serie tv Prime Video

Gli otto episodi seguiranno le avventure di un potente robot con la coscienza di un agente caduto in servizio che entra nelle forze di polizia della città
Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha ordinato la produzione di otto episodi della serie tv reboot Robocop. Secondo la sinossi ufficiale, “un gigantesco conglomerato tecnologico convince la città ad assegnare un potente robot alla sua forza di polizia, un robot a cui è stata impiantata la coscienza di un amato agente caduto in servizio”. Come riporta la rivista Variety, il progetto è in fase di sviluppo dal 2022, quando Amazon aveva acquisito MGM con l’obiettivo di sfruttarne l’ampio catalogo di proprietà intellettuali per progetti cinematografici e televisivi. Peter Ocko sarà showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre i produttori esecutivi saranno sia James Wan, Michael Clear e Rob Hackett tramite Blumhouse Atomic Monster, sia Michael Miner ed Ed Neumeier, già co-creatori e co-sceneggiatori del film originale Robocop. Danielle Bozzone di Blumhouse Atomic Monster sarà co-produttrice esecutiva e supervisionerà il progetto per la società. Amazon MGM Studios si occuperà della produzione. “Sono un grandissimo fan di Robocop da sempre, quindi poter contribuire a portare questo mondo in televisione è un sogno che si avvera”, ha dichiarato Wan. “Ciò che Paul Verhoeven ha creato nel 1987 era decenni avanti rispetto ai suoi tempi, e le sue domande sulla tecnologia, l’identità e a chi le aziende servono realmente sono diventate ancora più urgenti. Con la visione distintiva di Peter e il suo approccio audace alla narrazione, e insieme ad Ed e ai nostri partner di Amazon MGM Studios, stiamo lavorando per onorare ciò che ha resto iconico l’originale e per evidenziarne la rilevanza in questo mondo moderno e tecnologico, creando al contempo qualcosa di inconfondibilmente nuovo per un pubblico globale”.
LE AVVENTURE DI ROBOCOP
Il franchise di Robocop ha avuto inizio nel 1987 con il primo capitolo, RoboCop di Paul Verhoeven, con protagonista Peter Weller nei panni dell’omonimo agente di polizia metà uomo e metà macchina. Nel 1990 è uscito il sequel RoboCop 2 di Irvin Kershner, mentre nel 1993 è arrivato RoboCop 3 di Fred Dekker che, stavolta, ha visto nei panni del protagonista l’attore Robert Burke. L’attrice Nancy Allen ha invece interpretato l’agente Anne Lewis in tutte e tre le pellicole. Nel 2014 è infine uscito il reboot RoboCop di José Padilha e con protagonista Joel Kinnaman. Il personaggio ha anche dato vita a diverse serie tv, comprese due serie animate e due serie live-action, videogiochi e fumetti. “Robocop è un franchise che ha significato qualcosa per il pubblico per quasi 40 anni, non solo come spettacolo d’azione, ma come specchio acuto e provocatorio del nostro rapporto con la tecnologia e il potere”, ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva globale di Amazon MGM Studios. “Peter Ocko ha creato una visione che onora l’anima di ciò che ha reso l’originale così duraturo, costruendo al contempo qualcosa di completamente nuovo e attuale. Insieme alla sensibilità cinematografica di James Wan e del team di Blumhouse Atomic Monster, crediamo che questa serie conquisterà una nuova generazione di fan su Prime Video”. Ora non resta che aspettare la futura realizzazione del progetto.
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