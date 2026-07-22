Robocop, in sviluppo il reboot della serie tv Prime Video

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha ordinato la produzione di otto episodi della serie tv reboot Robocop. Secondo la sinossi ufficiale, “un gigantesco conglomerato tecnologico convince la città ad assegnare un potente robot alla sua forza di polizia, un robot a cui è stata impiantata la coscienza di un amato agente caduto in servizio”. Come riporta la rivista Variety, il progetto è in fase di sviluppo dal 2022, quando Amazon aveva acquisito MGM con l’obiettivo di sfruttarne l’ampio catalogo di proprietà intellettuali per progetti cinematografici e televisivi. Peter Ocko sarà showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre i produttori esecutivi saranno sia James Wan, Michael Clear e Rob Hackett tramite Blumhouse Atomic Monster, sia Michael Miner ed Ed Neumeier, già co-creatori e co-sceneggiatori del film originale Robocop. Danielle Bozzone di Blumhouse Atomic Monster sarà co-produttrice esecutiva e supervisionerà il progetto per la società. Amazon MGM Studios si occuperà della produzione. “Sono un grandissimo fan di Robocop da sempre, quindi poter contribuire a portare questo mondo in televisione è un sogno che si avvera”, ha dichiarato Wan. “Ciò che Paul Verhoeven ha creato nel 1987 era decenni avanti rispetto ai suoi tempi, e le sue domande sulla tecnologia, l’identità e a chi le aziende servono realmente sono diventate ancora più urgenti. Con la visione distintiva di Peter e il suo approccio audace alla narrazione, e insieme ad Ed e ai nostri partner di Amazon MGM Studios, stiamo lavorando per onorare ciò che ha resto iconico l’originale e per evidenziarne la rilevanza in questo mondo moderno e tecnologico, creando al contempo qualcosa di inconfondibilmente nuovo per un pubblico globale”.