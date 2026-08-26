La sesta stagione della fortunata serie televisiva cambia completamente scenario e porta Charles, Oliver e Mabel a Londra. La nuova stagione debutterà l’8 dicembre 2026 e vedrà il trio alle prese con l’omicidio di Cinda Canning, mentre un cast di guest star che comprende Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan e Martin Freeman arricchirà la nuova indagine Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dimenticate, almeno per un po’, l’Arconia e le strade di New York. La sesta stagione di Only Murders in the Building porta infatti Charles, Oliver e Mabel dall’altra parte dell’Atlantico, nel cuore di Londra, dove i tre podcaster si troveranno coinvolti in un caso destinato a cambiare radicalmente il loro abituale scenario d’indagine. La nuova stagione debutterà l’8 dicembre 2026 su Hulu, su Hulu attraverso Disney+ per gli abbonati ai pacchetti negli Stati Uniti e su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a livello internazionale, Italia compresa ovviamente. Per la prima volta nella storia della serie, il trio lascia New York e si confronta con un ambiente profondamente legato alla tradizione del giallo. Il trasferimento non cambia però la loro missione: Charles, interpretato da Steve Martin, Oliver, interpretato da Martin Short, e Mabel, interpretata da Selena Gomez, dovranno ancora una volta mettere insieme indizi, sospetti e piste per arrivare alla soluzione di un omicidio. In fondo a questo articolo potete guardare anche le prime immagini che arrivano direttamente dal set della sesta stagione della serie Only Murders in the Building.

Un omicidio porta Charles, Oliver e Mabel a Londra Il nuovo caso nasce quando Cinda Canning arriva alla porta dei tre protagonisti come vittima. Dopo aver nuovamente contribuito a consegnare un colpevole alla giustizia, Charles, Oliver e Mabel si trovano davanti alla loro indagine più difficile e vengono spinti fino a Londra per scoprire chi abbia ucciso Cinda. La vicenda assume così una dimensione particolare anche per il rapporto tra la vittima e i protagonisti. Cinda Canning è infatti la donna il cui podcast dedicato al true crime aveva contribuito a mettere Charles, Oliver e Mabel sulla strada che li ha trasformati nei podcaster investigativi che il pubblico conosce. Ora il trio dovrà seguire le sue tracce e cercare di portare a termine il caso senza rischiare di condividere lo stesso destino della donna. Approfondimento Only Murders in the Building 6, data di uscita e prime foto

Londra diventa il nuovo teatro del mistero La capitale britannica non sarà soltanto un luogo diverso nel quale ambientare l'indagine. La sesta stagione immergerà i protagonisti nel mondo del cosiddetto giallo “cozy”, circondandoli di nuovi personaggi sospetti e di figure caratterizzate da una marcata eccentricità inglese. Charles, Oliver e Mabel dovranno quindi imparare a muoversi in un contesto completamente nuovo, seguendo una vicenda che li porta lontano dalla loro abituale realtà newyorkese. La formula della serie rimane legata al podcast e alla ricerca della verità, ma l'ambientazione londinese introduce un nuovo universo di personaggi e situazioni. Approfondimento Only Murders in the Building, Olivia Colman nel cast della 6° stagione

Un cast di star per la nuova stagione Il trasferimento nel Regno Unito coincide anche con l'arrivo di numerosi interpreti di primo piano. Tra le guest star della sesta stagione ci sono Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan e Martin Freeman. Accanto a loro tornano Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei tre ruoli principali. Meryl Streep fa inoltre nuovamente parte del cast nel ruolo di Loretta Durkin. La stagione amplia così ulteriormente l'universo della serie attraverso una galleria di nuovi personaggi che accompagneranno il trio nella trasferta londinese. Approfondimento Only Murders in the Building 5, Meryl Streep torna nei nuovi episodi

Una nuova identità per la serie Il cambio di scenario è talmente centrale nella nuova stagione che il progetto viene presentato anche con il titolo Only Murders in London. La scelta sottolinea il trasferimento della storia dalla città che ha ospitato le precedenti avventure alla capitale britannica. La sesta stagione si inserisce quindi in una fase nuova per la serie: Charles, Oliver e Mabel conservano il loro ruolo di investigatori improvvisati, ma devono affrontare un caso costruito secondo atmosfere e suggestioni legate alla tradizione britannica del mistero. Approfondimento Only Murders in the Building 5, il primo trailer

Martin e John Hoffman ancora alla guida della serie Only Murders in the Building è stata creata e scritta da Martin e John Hoffman, già coinvolti in Grace & Frankie e Looking. La sesta stagione mantiene la stessa squadra creativa alla produzione esecutiva. Tra i produttori esecutivi figurano infatti John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden e Gabrielle Allan. L'appuntamento con la sesta stagione è dunque fissato per l'8 dicembre 2026, con Charles, Oliver e Mabel che dovranno risolvere il caso di Cinda Canning nel cuore del Regno Unito, alle prese con una nuova comunità di sospetti e con un ambiente costruito intorno alla tradizione del giallo britannico. Di seguito trovate alcune immagini che arrivano dal set della sesta stagione della serie tv Only Murders in the Building. Approfondimento Only Murders in the Building 6, la nuova stagione sarà a Londra?

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