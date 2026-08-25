Black Mirror, in sviluppo l'ottava stagione della serie tv Netflix

Le riprese sono iniziate in estate, ma al momento non sono ancora noti né il cast, né il numero degli episodi, né la data di uscita della nuova stagione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

L’ottava stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Black Mirror è in produzione. Le riprese sono iniziate in estate, ma al momento non sono ancora noti né il cast, né il numero degli episodi, né la data di uscita della nuova stagione. “Posso confermare che Black Mirror tornerà, e spero che sarà più Black Mirror che mai”, aveva dichiarato lo scorso gennaio il creatore Charlie Brooker in un’intervista a Tudum di Netflix. “Per fortuna ha un futuro, quindi posso confermare che Black Mirror tornerà, giusto in tempo perché la realtà la raggiunga. Quindi, è emozionante. Quella parte del mio cervello si è già attivata e sta lavorando a pieno ritmo”. La serie tv antologica ha predetto molti degli sviluppi tecnologici attualmente in corso. Brooker sta scrivendo e producendo l’ottava stagione insieme a Bisha K. Ali. Anche Jessica Rhoades, Annabel Jones e Louise Sutton sono produttrici esecutive, mentre Mark Kinsella è co-produttore esecutivo.

LA SETTIMA STAGIONE, LE NOMINATION AI GOLDEN GLOBES E LE CELEBRITÀ La settima stagione della serie tv Black Mirror, incentrata sulle tematiche distopiche incentrare sulla tecnologica, aveva ricevuto ai Golden Globes 2026 le candidature come Miglior miniserie televisiva e Miglior serie antologica o film per la televisione, mentre Rashida Jones e Paul Giamatti avevano ricevuto una nomination per le loro interpretazioni rispettivamente come Miglior attrice in una miniserie e come Miglior attore in una miniserie negli episodi Common People ed Eulogy. “È un utile esperimento mentale quando ci si approccia a una nuova storia”, aveva dichiarato il creatore Charlie Brooker. “Spesso penso: “Be’, cosa non abbiamo ancora fatto e che tono sto cercando?...Dove si colloca questo brano nell’album e quale direzione musicale prenderemo?”. Lo scopriremo. È molto improbabile che vedrete mai una festa country di Black Mirror”. In quasi 15 anni, la serie tv ha ospitato interpreti celebri come Jesse Plemons, Aaron Paul, Anthony Mackie, Miley Cyrus, Salma Hayek, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Billy Magnussen, Hayley Atwell e Bryce Dallas Howard. Approfondimento Black Mirror 6, i 15 attori famosi apparsi nelle precedenti stagioni