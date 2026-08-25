Black Mirror, in sviluppo l'ottava stagione della serie tv Netflix

Le riprese sono iniziate in estate, ma al momento non sono ancora noti né il cast, né il numero degli episodi, né la data di uscita della nuova stagione
L’ottava stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Black Mirror è in produzione. Le riprese sono iniziate in estate, ma al momento non sono ancora noti né il cast, né il numero degli episodi, né la data di uscita della nuova stagione. “Posso confermare che Black Mirror tornerà, e spero che sarà più Black Mirror che mai”, aveva dichiarato lo scorso gennaio il creatore Charlie Brooker in un’intervista a Tudum di Netflix. “Per fortuna ha un futuro, quindi posso confermare che Black Mirror tornerà, giusto in tempo perché la realtà la raggiunga. Quindi, è emozionante. Quella parte del mio cervello si è già attivata e sta lavorando a pieno ritmo”. La serie tv antologica ha predetto molti degli sviluppi tecnologici attualmente in corso. Brooker sta scrivendo e producendo l’ottava stagione insieme a Bisha K. Ali. Anche Jessica Rhoades, Annabel Jones e Louise Sutton sono produttrici esecutive, mentre Mark Kinsella è co-produttore esecutivo.
LA SETTIMA STAGIONE, LE NOMINATION AI GOLDEN GLOBES E LE CELEBRITÀ
La settima stagione della serie tv Black Mirror, incentrata sulle tematiche distopiche incentrare sulla tecnologica, aveva ricevuto ai Golden Globes 2026 le candidature come Miglior miniserie televisiva e Miglior serie antologica o film per la televisione, mentre Rashida Jones e Paul Giamatti avevano ricevuto una nomination per le loro interpretazioni rispettivamente come Miglior attrice in una miniserie e come Miglior attore in una miniserie negli episodi Common People ed Eulogy. “È un utile esperimento mentale quando ci si approccia a una nuova storia”, aveva dichiarato il creatore Charlie Brooker. “Spesso penso: “Be’, cosa non abbiamo ancora fatto e che tono sto cercando?...Dove si colloca questo brano nell’album e quale direzione musicale prenderemo?”. Lo scopriremo. È molto improbabile che vedrete mai una festa country di Black Mirror”. In quasi 15 anni, la serie tv ha ospitato interpreti celebri come Jesse Plemons, Aaron Paul, Anthony Mackie, Miley Cyrus, Salma Hayek, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Billy Magnussen, Hayley Atwell e Bryce Dallas Howard.
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LE NUOVE USCITE NETFLIX, DA THE GENTLEMEN 3 A LEGENDS
La notizia della produzione dell’ottava stagione di Black Mirror è arrivata insieme alla conferma della seconda stagione della serie tv Legends, incentrata su un gruppo di agenti della dogana sotto copertura, del reality show Being Gordon Ramsay, dedicato all’iconico chef e alla sua famiglia, e della terza stagione della serie tv The Gentlemen di Guy Ritchie. Nello specifico, la terza stagione di Legends sarà composta da sei episodi ed entrerà in produzione nel 2027. "Mentre la storia si addentra negli anni '90, una Gran Bretagna in trasformazione si trova ad affrontare una nuova minaccia legata alla droga, di proporzioni mai viste prima", recita la sinossi della seconda stagione. "La squadra di agenti doganali sotto copertura si riunisce ancora una volta per affrontare nuove sfide e nuovi nemici, in un'emozionante operazione di portata mondiale”. Il reality show Being Gordon Ramsay uscirà invece su Netflix nel 2027. "Gordon Ramsay è più impegnato che mai", recita la sinossi ufficiale. "Con ristoranti da gestire, un 25° anniversario da celebrare e un marchio globale da supervisionare, l'agenda di Gordon è fittissima. Oltre al suo impero commerciale, la sua famiglia rimane la sua priorità assoluta”. Sono attese anche le nuove stagioni di altre serie tv drammatiche, rispettivamente Supacell, House of Guinness e Black Doves.
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Il cast della settima stagione della serie antologica britannica, ideata e prodotta da Charlie Brooker per Endemol Shine Group, si arricchisce di star internazionali. Ecco tutti i divi annunciati come membri del cast, i cui nomi sono stati rivelati durante la recente Geeked Week di Netflix. Tra questi, Peter Capaldi, Patsy Ferran, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Rosy McEwen, Chris O’Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross e Harriet Walter