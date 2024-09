Black Mirror 7, nel cast Emma Corrin, Paul Giamatti e Issa Rae

3/16 ©IPA/Fotogramma

Peter Capaldi farà parte del cast. Capaldi è un attore, regista e sceneggiatore britannico con cittadinanza italiana. Ha recitato in molti film e show televisivi, ma è famoso soprattutto per il ruolo del dodicesimo Dottore nella serie fantascientifica Doctor Who e per quello di Malcolm Tucker, protagonista della serie televisiva della BBC The Thick of It e del suo film spin-off In the Loop. Nel 1995 ha vinto l'Oscar al miglior cortometraggio per il film da lui stesso diretto Franz Kafka's It's a Wonderful Life



