Black Mirror 6, cast e titoli degli episodi. Il teaser

Attesa per giugno la nuova stagione della serie iconica sulla deriva tecnologica dell'umanità. Anche nel nuovo ciclo di episodi molti volti noti del cinema e della tv Condividi

Dopo quattro anni di attesa Black Mirror è pronto a tornare sul piccolo schermo con i nuovi episodi in streaming a partire da giugno. In attesa di una data precisa per il rilascio, Netflix ha diffuso un teaser trailer con alcune immagini della nuova stagione, la sesta. Noti anche, ad oggi, i titoli dei primi cinque episodi dello show ideato da Charlie Brooker che, anche questa volta, sarà animato da un cast folto e ricco di nomi prestigiosi.



Il teaser e l'uscita a giugno Dopo la quinta stagione trasmessa in streaming da Netflix nel 2019 Black Mirror sta per irrompere nuovamente nelle case degli spettatori con suo bagaglio di storie ambientate in una realtà distopica dove il futuro dell'umanità è compromesso dalle macchine, dalla tecnologia e da eventi imprevedibili fuori da ogni logica, spaventosi in quanto possibili. Il nuovo viaggio nel futuro inizierà quest'estate, informazione confermata da un teaser trailer di poco più di un minuto e mezzo che anticipa le atmosfere surreali ed inquietanti dello show pluripremiato e considerato da critica e pubblico come uno dei migliori dell'ultimo decennio se non di sempre.



Il cast di Black Mirror 6 Nel teaser di Black Mirror 6 che invita gli spettatori ad “aspettarsi l'inaspettato” svela alcuni dei volti protagonisti dei nuovi episodi antologici. L'elenco degli attori che compongono il cast della nuova stagione comprende (in ordine alfabetico): Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin e Zazie Beetz. Inutile dire che per gli spettatori c'è attesa per il debutto in particolare di alcuni di essi, gi protagonisti di numerosi ruoli per il cinema e la tv.

I primi 5 nuovi titoli I titoli svelati da Netflix fino a questo momento sono: Joan is awful (episodio 1); Loch Henry (episodio 2); Beyond the Sea (episodio 3); Mazey Day (episodio 4) e Demon '79 (episodio 5). Non è ancora chiaro se l'elenco è completo oppure se la nuova stagione avrà un sesto episodio che la renderebbe uguale per composizione alle stagioni tre e quattro, uscite rispettivamente nel 2016 e 2017. Black Mirror è disponibile nel catalogo Netflix per il rewatch delle passate stagioni. Tutti i contenuti, compresi quelli nuovi trasmessi a giugno, sono visibili su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.