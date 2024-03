Black Mirror torna nel 2025 con sei nuovi episodi

Black Mirror è tra la serie TV antologiche meglio riuscite della televisione moderna. Cominciata nel 2011, e andata in onda per sei stagioni, si prepara a tornare con un mini-sequel di sei episodi. L'appuntamento è per il 2025 e, tra le puntate che attendono gli spettatori, vi è anche un seguito diretto della prima puntata della quarta stagione, USS Callister, annoverato tra i migliori episodi dell'intero show.

Il seguito di USS Callister

Il proagonista di di USS Callister era Jesse Plemons, nei panni di Robert Daly. Dipendente scontento di un'importante azienda tecnologica, l'uomo sfogava le sue frustrazioni contro i colleghi creandone cloni digitali senzienti. E li intrappolava in un gioco simile a Star Trek, in cui il capitano era lui stesso. Uno degli avatar aveva il volto di Cristin Milioti. Proprio il suo personaggio, guidava un ammutinamento della nave contro Daly. E, anni prima di Barbie, constatava con disappunto di non avere i genitali. Cosa succederà dunque nell'episodio sequel? Netflix non si è sbottonato troppo. Semplicemente, ha anticipato che "Robert Daly è morto, ma per l'equipaggio della USS Callister i problemi sono solo all'inizio". Sembra dunque che l'episodio possa riprendere con Milioti e compagni che pilotano la nave senza capitano, attraverso un nuovo territorio. In merito cast, non è stata data nessuna anticipazione.