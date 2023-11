Black Mirror 7, la nuova stagione della serie tv Netflix si farà

La serie televisiva di Netflix è stata rinnovata per una settima stagione. Lo show distopico molto amato dal pubblico e dalla critica tornerà quindi dopo la sua trionfante sesta prova, arrivata lo scorso giugno dopo quattro anni di attesa. Il cast di “Black Mirror 7” deve ancora essere confermato, come riporta il magazine statunitense Variety

La sesta stagione includeva cinque episodi, con un cast di attori di grande successo: Salma Hayek, Michael Cera e Annie Murphy sono stati protagonisti di "Joan Is Awful", mentre "Loch Henry" ha visto Daniel Portman e John Hannah, e "Beyond the Sea" ha incluso Aaron Paul e Kate Mara. La stagione numero sei è stata trasmessa in prima visione nel giugno 2023.

"Parzialmente come una sfida, e parzialmente per mantenere le cose fresche sia per me che per lo spettatore, ho iniziato questa stagione ribaltando deliberatamente alcune delle mie convinzioni fondamentali su cosa aspettarmi", ha detto Brooker durante l’evento Netflix di Tudum, parlando della sesta stagione di Black Mirror.