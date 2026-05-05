Alert: Missing Persons Unit 3, al via la terza stagione della serie tv

È tornata l'avventura del gruppo investigativo della Missing Persons Unit di Philadelphia. Tanti nuovi casi ad alta tensione per questa terza e conclusiva stagione dello show. L’esordio della stagione è avvenuto con l’episodio “Bella, Genevieve, Amelia, Tally & Kate”, in cui Nikki e Mike rientrano dal viaggio di nozze mentre Pascal ottiene la propria libertà. In questo contesto, la squadra viene immediatamente coinvolta in un'indagine sulla sparizione di 5 componenti di una squadra universitaria di canottaggio
Ha debuttato il terzo capitolo, quello conclusivo, della serie televisiva Alert: Missing Persons Unit.
A partire da lunedì 4 maggio, Rai 4 e RaiPlay propongono in prima visione la terza stagione (quella finale) dell'amato show di genere thriller e crime riportando sullo schermo il gruppo investigativo della Missing Persons Unit di Philadelphia per una nuova sfilza di casi ad alta tensione.
La nuova stagione riporta al centro della narrazione la squadra di Philadelphia, l’unità speciale impegnata nella ricerca di persone scomparse, chiamata ancora una volta a confrontarsi con vicende complesse dietro cui si nascondono sofferenze profonde, segreti familiari e verità difficili da affrontare. La serie tv continua così a sviluppare la propria formula, combinando il ritmo serrato del thriller investigativo con una forte attenzione alla dimensione emotiva e relazionale dei protagonisti.
Tra sviluppi imprevedibili, indagini incalzanti e tensioni personali, Alert conferma la propria identità di crime drama adrenalinico, costruito sull’equilibrio tra suspense e coinvolgimento umano.
Nikki Batista e Jason Grant ancora protagonisti
Al centro delle nuove vicende ritornano Nikki Batista e Jason Grant, ex coniugi e colleghi, già segnati dalla drammatica esperienza legata alla scomparsa del figlio. Dopo avere affrontato e risolto quel doloroso capitolo, i due personaggi si trovano ora davanti a nuove prove, sia sul piano professionale sia nella sfera privata.
La serie tv, ideata da John Eisendrath e Jamie Foxx, mantiene quindi il proprio nucleo narrativo principale, continuando a esplorare le fragilità e le complessità dei suoi protagonisti.
Approfondimento
Rosa Elettrica, il nuovo thriller di Sky con Maria Chiara Giannetta
Cast rinnovato e nuovi equilibri
Scott Caan, già noto per Hawaii Five-0, torna nel cast della terza stagione di Alert: Missing Persons Unit, mentre Dania Ramirez, conosciuta per Heroes e Devious Maids, mantiene un ruolo più marginale.
Accanto al detective Jason Grant vengono introdotti nuovi personaggi, destinati a ridefinire gli equilibri interni della squadra e a portare nuove dinamiche nel racconto investigativo.
Approfondimento
Unchosen, trama e cast della serie thriller in streaming su Netflix
I primi episodi della stagione
L’esordio della stagione avviene con l’episodio “Bella, Genevieve, Amelia, Tally & Kate”, in cui Nikki e Mike rientrano dal viaggio di nozze mentre Pascal ottiene la propria libertà. In questo contesto, la squadra viene immediatamente coinvolta in una delicata indagine riguardante la sparizione di cinque componenti di una squadra universitaria di canottaggio.
Nel secondo episodio, “Badge #41870”, la tensione cresce ulteriormente quando Nikki scompare, costringendo l’ispettore capo Bill Houston ad assumere la guida operativa del team.
Approfondimento
The Mentalist, torna su Netflix la serie crime cult degli anni 2000
Un finale carico di suspense
Con questa terza stagione, Alert: Missing Persons Unit si prepara dunque a chiudere il proprio percorso televisivo mantenendo intatta la propria cifra narrativa: investigazioni ad alto rischio, relazioni personali tormentate e continui colpi di scena.
Si tratta dell’ultimo capitolo di una serie televisiva che ha saputo distinguersi nel panorama crime per intensità narrativa e costruzione emotiva.
Approfondimento
Detective Hole, tutto sulla serie tv ideata dallo scrittore Jo Nesbø
Sky, Scott & Larry Productions e Netflix
14 serie tv da vedere a maggio, da Rosa Elettrica a Off-Campus
Spy-thriller, dramma e commedie: tra attesissimi debutti e ritorni graditi, ecco cosa vedere in streaming a maggio se si amano le serie tv