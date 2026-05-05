Alert: Missing Persons Unit 3, al via la terza stagione della serie tv

È tornata l'avventura del gruppo investigativo della Missing Persons Unit di Philadelphia. Tanti nuovi casi ad alta tensione per questa terza e conclusiva stagione dello show. L’esordio della stagione è avvenuto con l’episodio “Bella, Genevieve, Amelia, Tally & Kate”, in cui Nikki e Mike rientrano dal viaggio di nozze mentre Pascal ottiene la propria libertà. In questo contesto, la squadra viene immediatamente coinvolta in un'indagine sulla sparizione di 5 componenti di una squadra universitaria di canottaggio

Tra sviluppi imprevedibili, indagini incalzanti e tensioni personali, Alert conferma la propria identità di crime drama adrenalinico, costruito sull’equilibrio tra suspense e coinvolgimento umano.

La nuova stagione riporta al centro della narrazione la squadra di Philadelphia, l’unità speciale impegnata nella ricerca di persone scomparse, chiamata ancora una volta a confrontarsi con vicende complesse dietro cui si nascondono sofferenze profonde, segreti familiari e verità difficili da affrontare. La serie tv continua così a sviluppare la propria formula, combinando il ritmo serrato del thriller investigativo con una forte attenzione alla dimensione emotiva e relazionale dei protagonisti.

A partire da lunedì 4 maggio, Rai 4 e RaiPlay propongono in prima visione la terza stagione (quella finale) dell'amato show di genere thriller e crime riportando sullo schermo il gruppo investigativo della Missing Persons Unit di Philadelphia per una nuova sfilza di casi ad alta tensione.

Nikki Batista e Jason Grant ancora protagonisti

Al centro delle nuove vicende ritornano Nikki Batista e Jason Grant, ex coniugi e colleghi, già segnati dalla drammatica esperienza legata alla scomparsa del figlio. Dopo avere affrontato e risolto quel doloroso capitolo, i due personaggi si trovano ora davanti a nuove prove, sia sul piano professionale sia nella sfera privata.

La serie tv, ideata da John Eisendrath e Jamie Foxx, mantiene quindi il proprio nucleo narrativo principale, continuando a esplorare le fragilità e le complessità dei suoi protagonisti.