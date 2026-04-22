Unchosen, trama e cast della serie thriller in streaming su Netflix

Asa Butterfield è Adam, il marito di Rosie. Noto al grande pubblico per Sex Education su Netflix, l'attore britannico ha alle spalle un percorso iniziato da bambino con Il bambino con il pigiama a righe e Hugo Cabret di Martin Scorsese. Fra Fee è Sam, l'evaso che sconvolge la vita di Rosie. Arrestato da adolescente per un crimine violento, Sam è un personaggio altamente manipolatore, capace di intrecciare una relazione con Rosie e al tempo stesso sedurre Adam, mentre si infiltra nella comunità con obiettivi tutt'altro che chiari. Fee è noto per Hawkeye e Rebel Moon. Christopher Eccleston veste i panni di Mr. Phillips, il leader della setta. Celebre in tutto il mondo per aver interpretato il Nono Dottore in Doctor Who e il villain Malekith in Thor: The Dark World, Eccleston regala al personaggio una profondità inquietante. L'attore stesso ha dichiarato di provare allo stesso tempo empatia e disgusto per il suo Mr. Phillips, convinto di essere nel giusto perché a sua volta è cresciuto nella setta fin da bambino. Siobhan Finneran è Mrs. Phillips, moglie del leader. Il pubblico la conosce come la perfida O'Brien di Downton Abbey e per il suo ruolo in Happy Valley. Nella serie è il pilastro silenzioso dell'ordine che la comunità impone alle donne.