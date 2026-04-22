Unchosen, trama e cast della serie thriller in streaming su Netflix

Introduzione
Thriller psicologico britannico in sei episodi, disponibile su Netflix dal 21 aprile, Unchosen è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick
Quello che devi sapere
Cos'è Unchosen
Unchosen è un thriller psicologico britannico in sei episodi, ambientato nella campagna inglese. Creata e scritta da Julie Gearey, la serie porta lo spettatore dentro una setta cristiana conservatrice, attraverso gli occhi di una donna che comincia a mettere in discussione tutto ciò in cui crede. A guidare la narrazione un cast di altissimo profilo, guidato da Molly Windsor, Asa Butterfield, Fra Fee e Christopher Eccleston.
La trama
Rosie vive con il marito Adam e la figlia Grace in una comunità cristiana isolata, nel cuore della campagna britannica. Gli uomini possono muoversi e lavorare con il mondo esterno, mentre le donne restano confinate tra le mura della comunità come custodi del focolare. Tutto cambia in un giorno di pioggia. La piccola Grace scompare durante un temporale improvviso e un estraneo si presenta per salvarla da un incidente che avrebbe potuto essere fatale. Quell'estraneo è Sam, e la sua comparsa incrina per sempre l'equilibrio della vita di Rosie. Rosie si ritrova così proiettata in un pericoloso percorso di emancipazione femminile e risveglio interiore, che la obbliga a fare i conti con i confini - fisici e mentali - in cui ha vissuto per tutta la vita. Man mano che la setta si rivela per quello che è davvero, Rosie capisce che Sam non è necessariamente un'alternativa sicura. La scelta su dove mettere la propria fiducia diventa sempre più impossibile.
La setta dei "Prescelti"
Il leader spirituale della comunità in cui la protagonista vive è Mr. Phillips, che governa la congregazione con regole rigidissime e mette in guardia i fedeli dai pericoli e dalle insidie del mondo esterno. Dietro l'aura di protezione e pace che emana, però, l'uomo nasconde oscuri segreti che mettono in dubbio quella facciata di rettitudine.
Unchosen non si basa su un caso reale specifico, ma affonda le radici in una ricerca accurata. La creatrice Julie Gearey ha lavorato a fianco di un accademico specializzato in sette e ha studiato le testimonianze di ex membri di comunità religiose isolate nel Regno Unito, traendo ispirazione anche dal documentario BBC sulla comunità Bruderhof nel Sussex, dove elettricità e telefoni sono vietati.
La protagonista
Molly Windsor interpreta Rosie, la protagonista. L'attrice inglese, classe 1997, è nota soprattutto per aver vinto il BAFTA TV Award come miglior attrice nel 2018 grazie alla miniserie BBC Three Girls. Il suo personaggio è una donna che ha interiorizzato così a fondo le regole della setta da non riuscire più a distinguere dove finiscano le sue convinzioni e dove inizino quelle imposte dall'esterno.
Il cast
Asa Butterfield è Adam, il marito di Rosie. Noto al grande pubblico per Sex Education su Netflix, l'attore britannico ha alle spalle un percorso iniziato da bambino con Il bambino con il pigiama a righe e Hugo Cabret di Martin Scorsese. Fra Fee è Sam, l'evaso che sconvolge la vita di Rosie. Arrestato da adolescente per un crimine violento, Sam è un personaggio altamente manipolatore, capace di intrecciare una relazione con Rosie e al tempo stesso sedurre Adam, mentre si infiltra nella comunità con obiettivi tutt'altro che chiari. Fee è noto per Hawkeye e Rebel Moon. Christopher Eccleston veste i panni di Mr. Phillips, il leader della setta. Celebre in tutto il mondo per aver interpretato il Nono Dottore in Doctor Who e il villain Malekith in Thor: The Dark World, Eccleston regala al personaggio una profondità inquietante. L'attore stesso ha dichiarato di provare allo stesso tempo empatia e disgusto per il suo Mr. Phillips, convinto di essere nel giusto perché a sua volta è cresciuto nella setta fin da bambino. Siobhan Finneran è Mrs. Phillips, moglie del leader. Il pubblico la conosce come la perfida O'Brien di Downton Abbey e per il suo ruolo in Happy Valley. Nella serie è il pilastro silenzioso dell'ordine che la comunità impone alle donne.
La produzione
Unchosen è diretta da Jim Loach, già regista di Criminal Record, e da Philippa Langdale, nota per A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito tra l'agosto e la fine del 2024. Il titolo originale era Out of the Dust, rinominato Unchosen solo nel marzo 2026 in occasione dell'annuncio della data di uscita.