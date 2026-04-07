Detective Hole, tutto sulla serie tv ideata dallo scrittore Jo Nesbø

Detective Hole, trama e cast della serie tv ideata dallo scrittore norvegese Jo NesbøSerie TV
Introduzione
Con Detective Hole, il celebre personaggio creato da Jo Nesbø approda finalmente sul piccolo schermo in una forma che promette di soddisfare le aspettative dei lettori più affezionati. La nuova serie televisiva di genere crime, composta da nove episodi, si inserisce pienamente nella tradizione del noir nordico, ma introduce anche elementi di rottura che ne ridefiniscono i confini. Al centro della scena c’è un antieroe tormentato e complesso, capace di conquistare il pubblico da decenni e di vendere oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo.
Il debutto televisivo di Harry Hole segna un passaggio cruciale per una figura letteraria che ha costruito la propria fama attraverso atmosfere cupe, introspezione psicologica e trame intricate. L’operazione di adattamento, questa volta guidata direttamente dal suo autore, si presenta come un tentativo ambizioso di tradurre in immagini un universo narrativo già profondamente radicato nell’immaginario collettivo. L’obiettivo è restituire, senza mediazioni, tutta la complessità di un personaggio che vive costantemente sul confine tra genio investigativo e autodistruzione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie tv Detective Hole, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della serie nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un’estate inquietante a Oslo
La vicenda della serie televisiva Detective Hole si svolge a Oslo durante una stagione estiva insolitamente calda. L’atmosfera è opprimente, quasi soffocante, mentre la città diventa teatro di una serie di delitti caratterizzati da una ritualità disturbante: dita amputate e gioielli a forma di pentagramma nascosti sotto le palpebre delle vittime. Un modus operandi che lascia intravedere una mente ossessionata, sospesa tra vendetta e follia.
È in questo scenario che entra in gioco Harry Hole, detective della squadra omicidi, figura brillante quanto instabile. Sempre in bilico tra lucidità investigativa e autodistruzione, il protagonista incarna un equilibrio fragile, segnato dalla dipendenza dall’alcol e da un costante confronto con i propri demoni interiori.
La trama
La serie tv Detective Hole prende ispirazione dal romanzo La stella del diavolo, quinto capitolo della saga letteraria, ma evita una trasposizione fedele e lineare. Jo Nesbø ha scelto infatti di introdurre inizialmente un riepilogo degli eventi precedenti, per poi addentrarsi nel cuore della narrazione. Il risultato è una struttura che mira a rendere accessibile la storia anche a chi non conosce l’intero ciclo.
Il caso centrale prende forma quando una donna viene ritrovata morta nella doccia, con i segni distintivi del serial killer. Da quel momento si avvia una caccia serrata, che si intreccia con un’altra indagine ben più personale: quella contro Tom Waaler, collega corrotto che Harry è convinto di poter smascherare, nonostante lo scetticismo generale.
Sul fondo, una Oslo attraversata da tensioni crescenti, tra bande rivali e violenza latente. L’ambientazione estiva rappresenta una scelta consapevole, in netto contrasto con l’immaginario tradizionale del noir nordico, solitamente dominato da freddo, neve e oscurità.
Il cast
A livello emotivo, il fulcro della serie Detective Hole risiede nel confronto tra Harry Hole e Tom Waaler. Tobias Santelmann, già noto per The Last Kingdom, interpreta il protagonista con un’intensità che supera i cliché del detective burbero. "È la cosa più difficile che abbia fatto dagli anni in cui ho fatto il Babbo Natale all’asilo di mio fratello", ha raccontato l’attore. "I bambini sapevano come doveva essere meglio di me, e il mio compito era convincerli che ero quello giusto. Stavolta è uguale: milioni di lettori hanno la loro idea di Harry. E questa serie è una combinazione di diverse prospettive su chi sia: la mia, quella di Jo e quella dei registi".
Di fronte a lui, Joel Kinnaman — visto in The killing e For all mankind — dà vita a un antagonista complesso. "Un narcisista maligno plasmato dal trauma, dal potere e da un conflitto interiore profondissimo", lo ha definito l’attore. Il loro confronto domina la scena, al punto che il mistero del serial killer passa talvolta in secondo piano rispetto alla tensione tra i due.
Accanto ai protagonisti, la serie si avvale di un cast solido. Pia Tjelta interpreta Rakel, compagna di Harry, il cui legame con il protagonista si regge su una pazienza fuori dal comune. Ellen Helinder veste i panni di Beate Lønn, investigatrice dotata di una memoria visiva straordinaria, capace di ricordare ogni volto incontrato. Figura metodica e rigorosa, rappresenta il contraltare ideale di Harry. "Lei è tutta giustizia e pragmatismo", ha spiegato l’attrice. "Anche il modo in cui si pettina è pensato per non creare problemi: frangetta dritta, massima praticità".
Completano il quadro Peter Stormare nel ruolo del boss criminale Odin e Anders Danielsen Lie, la cui presenza suscita sospetti fin dalle prime immagini. La regia porta la firma di Øystein Karlsen e Anna Zackrisson.
Oslo, una città trasformata
Uno degli elementi più distintivi della serie Detective Hole è la rappresentazione della capitale norvegese. Lontana dall’immagine patinata e ordinata dei materiali turistici, Oslo viene descritta come un ambiente oscuro e stratificato, popolato da gang e segnato da un’architettura opprimente. Le luci notturne, filtrate da tonalità verdi e gialle, contribuiscono a creare un’atmosfera inquietante.
Il paragone con Gotham, la città di Batman, appare inevitabile: non solo per l’estetica, ma anche per la funzione narrativa. Oslo diventa infatti uno specchio del protagonista, riflettendone l’alienazione e le tensioni interiori. La regia sottolinea questo aspetto attraverso inquadrature che isolano Harry, circondandolo di spazi vuoti e accentuando la sua distanza dal mondo.
Jo Nesbø showrunner: controllo totale sul progetto
Per la prima volta, con la serie televisiva Detective Hole Jo Nesbø ha assunto direttamente il ruolo di showrunner, scegliendo di seguire ogni fase della produzione. Una decisione maturata anche alla luce dell’esperienza negativa con il film L’uomo di neve del 2017, interpretato da Michael Fassbender. "Ho visto un primo montaggio, quindi sapevo più o meno dove sarebbe andato a parare", ha ricordato. "Invece di andare alla prima, sono andato ad arrampicare".
Questa volta, invece, lo scrittore è rimasto coinvolto dall’inizio alla fine. "Se chiedete ai miei compagni di band", ha ammesso, "probabilmente sono un maniaco del controllo e abituato a ottenere sempre ciò che voglio. Sono aperto al fatto che quasi tutti i membri della troupe siano più bravi di me nel loro lavoro, e che otto volte su dieci portino qualcosa di meglio di quello che avevo scritto. Ma ci sono quelle ultime due volte su dieci in cui qualcuno porta qualcosa che non c’entra niente". E allora? "Glielo dico. Senza il braccio intorno alle spalle (per attutire le parole)".
Coerentemente con questa linea, Nesbø ha rifiutato anche di coinvolgere la sua band, i Di Derre, nella colonna sonora. "Me l’hanno chiesto diverse volte. Ho detto “non se ne parla”". La scelta è ricaduta su Nick Cave e Warren Ellis, autori di musiche dal tono cupo e melodico.
Un autore fuori dagli schemi
Prima di affermarsi come scrittore, Nesbø ha attraversato percorsi molto diversi: calciatore professionista nel Molde FK, cantante, giornalista, economista e alpinista. Un background eterogeneo che si accompagna anche a episodi curiosi. "Sono stato arrestato a Oslo", ha raccontato. "C’era stata una rapina in banca a pochi isolati di distanza e io indossavo gli stessi vestiti del sospettato. Stranamente, la stessa cosa mi è successa anche in Brasile".
Diverso il caso dell’accusa per atti osceni: "Avevo 18 anni, ero ubriaco, ho mostrato il sedere a un’auto della polizia. Ho passato qualche ora in prigione". Un aneddoto che contribuisce a delineare una personalità fuori dagli schemi, capace di avvicinarsi al proprio materiale narrativo con un vissuto diretto.
Un legame profondo tra autore e personaggio
Il rapporto tra Nesbø e Harry Hole, protagonista della serie tv Detective Hole, rappresenta uno degli aspetti più affascinanti del progetto. Nato nel 1997, il personaggio è cresciuto insieme al suo autore, dando vita a una relazione quasi simbiotica. "Quando scrivi di un personaggio per così tanti anni", ha spiegato, "è inevitabile che tu ti immedesimi in lui. Hai creato una persona con cui condividere valori fondamentali, gusti musicali, senso dell’umorismo. E se hai un minimo di introspezione, saprai che neanche tu sei il migliore del mondo. Quindi forse questo vi rende anime gemelle".
Nonostante ciò, Nesbø ha voluto chiarire una differenza sostanziale: "Io non ho i demoni che ha Harry. Harry è attratto dall’abisso molto più di me".
L’influenza della serie Detective Hole si estende anche alla scrittura futura. "Nell’appartamento in cui si muoverà il prossimo Harry letterario c’è qualcosa di molto familiare per chi ha visto la serie. Un cerchio che si chiude, tra pagina e schermo".