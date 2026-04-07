Detective Hole, tutto sulla serie tv ideata dallo scrittore Jo Nesbø

A livello emotivo, il fulcro della serie Detective Hole risiede nel confronto tra Harry Hole e Tom Waaler. Tobias Santelmann, già noto per The Last Kingdom, interpreta il protagonista con un’intensità che supera i cliché del detective burbero. "È la cosa più difficile che abbia fatto dagli anni in cui ho fatto il Babbo Natale all’asilo di mio fratello", ha raccontato l’attore. "I bambini sapevano come doveva essere meglio di me, e il mio compito era convincerli che ero quello giusto. Stavolta è uguale: milioni di lettori hanno la loro idea di Harry. E questa serie è una combinazione di diverse prospettive su chi sia: la mia, quella di Jo e quella dei registi".

Di fronte a lui, Joel Kinnaman — visto in The killing e For all mankind — dà vita a un antagonista complesso. "Un narcisista maligno plasmato dal trauma, dal potere e da un conflitto interiore profondissimo", lo ha definito l’attore. Il loro confronto domina la scena, al punto che il mistero del serial killer passa talvolta in secondo piano rispetto alla tensione tra i due.

Accanto ai protagonisti, la serie si avvale di un cast solido. Pia Tjelta interpreta Rakel, compagna di Harry, il cui legame con il protagonista si regge su una pazienza fuori dal comune. Ellen Helinder veste i panni di Beate Lønn, investigatrice dotata di una memoria visiva straordinaria, capace di ricordare ogni volto incontrato. Figura metodica e rigorosa, rappresenta il contraltare ideale di Harry. "Lei è tutta giustizia e pragmatismo", ha spiegato l’attrice. "Anche il modo in cui si pettina è pensato per non creare problemi: frangetta dritta, massima praticità".

Completano il quadro Peter Stormare nel ruolo del boss criminale Odin e Anders Danielsen Lie, la cui presenza suscita sospetti fin dalle prime immagini. La regia porta la firma di Øystein Karlsen e Anna Zackrisson.

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