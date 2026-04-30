Casper, in lavorazione la serie tv live-action Disney

Il piccolo e amichevole fantasmino, già protagonista dell'omonimo film del 1995 con Christina Ricci, promette atmosfere cupe simili a quelle di Mercoledì
Una serie tv live-action con protagonista Casper, il piccolo e amichevole fantasmino che nel 1995 aveva già accompagnato sul grande schermo l’attrice Christina Ricci nell’omonimo film prodotto da Steven Spielberg, è in lavorazione per Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come riporta in esclusiva la rivista Deadline, al momento non sono ancora disponibili ulteriori dettagli. L’adattamento moderno del classico racconto di fantasmi, infatti, sarebbe attualmente alle prime fasi di sviluppo, ma dovrebbe comunque presentare atmosfere cupe simili a quelle già avvistate nella serie tv Mercoledì con Jenna Ortega nei panni della mortifera figlia della Famiglia Addams. Il progetto su Casper è nato dall’unione di Rob Letterman e Hilary Winston (già produttori esecutivi di un’altra serie tv soprannaturale di Disney+, Piccoli brividi), Steven Spielberg e UCP. Letterman e Winston stanno anche scrivendo la sceneggiatura e saranno produttori esecutivi insieme a Spielberg. Inoltre, Letterman si occuperà della regia. Nel 2023, Letterman aveva sviluppato insieme a Nicholas Stoller la serie tv Piccoli brividi (2023), basata sulla saga di libri di R.L. Stine e andata in onda per due stagioni su Disney+. Robert Letterman, che nel 2015 aveva anche diretto il film Piccoli brividi, era stato anche produttore esecutivo e regista della serie tv. Ha inoltre lavorato a film d’animazione come Shark Tale, Mostri contro alieni e Pokémon: Detective Pikachu. Hilary Winston, invece, è stata produttrice esecutiva e showrunner della serie tv Piccoli brividi, nonché produttrice esecutiva e co-showrunner della seconda stagione della serie comica Going Dutch e sceneggiatrice e produttrice di progetti come Krapopolis, Community, Happy Endings, My Name Is Earl e Bad Teacher. Ha anche scritto per il cinema LEGO Ninjago – Il film e Troppo cattivi.
IL FANTASMINO E GLI ALTRI FILM CON GLI ECTOPLASMI
Casper è il fantasmino protagonista di una serie di film d’animazione prodotti dai Famous Studios tra il 1945 e il 1959. Nello stesso periodo, Harvey Comics, che aveva pubblicato i fumetti di Casper dal 1952, aveva acquisito il personaggio che, da allora, è stato protagonista di numerosi fumetti, di cinque serie tv animate e del film live-action del 1995 Casper con Christina Ricci, Bill Pullman e Malachi Pearson (che aveva doppiato il protagonista). Probabilmente, proprio come già avvenuto nella pellicola, la serie tv live-action farà uso di effetti speciali in computer grafica. Le storie di fantasmi più celebri nel mondo del cinema includono anche film come Il sesto senso di M. Night Shyamalan, The Others di Alejandro Amenabar e con Nicole Kidman e Shining con Jack Nicholson. Tra le commedie, resta indimenticabile il cult Ghostbusters di Ivan Reitman, ricco di effetti speciali. Nel film Nightmare – Dal profondo della notte di Wes Craven, invece, Freddy Krueger uccide e infesta i sogni, proprio come un fantasma. Tra le commedie romantiche, poi, non manca il celebre Ghost con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, con la scena del tornio diventata un cult nelle diverse generazioni. Tra i film d’animazione, infine, Nightmare Before Christmas di Tim Burton ha schierato il cane Zero, una versione di ectoplasma a quattro zampe che si accompagna al protagonista della pellicola Jack Skeleton.
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Torna questa sera, martedì 3 marzo 2026, sul piccolo schermo (sul Canale 27) la pellicola cult uscita nel 1995 negli Stati Uniti. Si tratta del film che ha consacrato a mito il tenero spettro adattato da cartoni animati e fumetti. La realizzazione di questa produzione cinematografica ha segnato una rivoluzione: per la prima volta il protagonista è un personaggio realizzato interamente in CGI. Scopriamo altre curiosità su questo lungometraggio entrato a pieno titolo nella cultura pop a cura di Stefania Bernardini