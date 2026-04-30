Casper, in lavorazione la serie tv live-action Disney

Una serie tv live-action con protagonista Casper, il piccolo e amichevole fantasmino che nel 1995 aveva già accompagnato sul grande schermo l’attrice Christina Ricci nell’omonimo film prodotto da Steven Spielberg, è in lavorazione per Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come riporta in esclusiva la rivista Deadline, al momento non sono ancora disponibili ulteriori dettagli. L’adattamento moderno del classico racconto di fantasmi, infatti, sarebbe attualmente alle prime fasi di sviluppo, ma dovrebbe comunque presentare atmosfere cupe simili a quelle già avvistate nella serie tv Mercoledì con Jenna Ortega nei panni della mortifera figlia della Famiglia Addams. Il progetto su Casper è nato dall’unione di Rob Letterman e Hilary Winston (già produttori esecutivi di un’altra serie tv soprannaturale di Disney+, Piccoli brividi), Steven Spielberg e UCP. Letterman e Winston stanno anche scrivendo la sceneggiatura e saranno produttori esecutivi insieme a Spielberg. Inoltre, Letterman si occuperà della regia. Nel 2023, Letterman aveva sviluppato insieme a Nicholas Stoller la serie tv Piccoli brividi (2023), basata sulla saga di libri di R.L. Stine e andata in onda per due stagioni su Disney+. Robert Letterman, che nel 2015 aveva anche diretto il film Piccoli brividi, era stato anche produttore esecutivo e regista della serie tv. Ha inoltre lavorato a film d’animazione come Shark Tale, Mostri contro alieni e Pokémon: Detective Pikachu. Hilary Winston, invece, è stata produttrice esecutiva e showrunner della serie tv Piccoli brividi, nonché produttrice esecutiva e co-showrunner della seconda stagione della serie comica Going Dutch e sceneggiatrice e produttrice di progetti come Krapopolis, Community, Happy Endings, My Name Is Earl e Bad Teacher. Ha anche scritto per il cinema LEGO Ninjago – Il film e Troppo cattivi.