La Casa degli Spiriti, arriva la serie tv: 6 cose da sapere

Il 29 aprile escono su Amazon Prime Video i primi tre episodi dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Isabel Allende, che è anche fra gli executive producer insieme a Eva Longoria. Arriva quindi per la prima volta sul piccolo schermo la saga familiare dei Trueba, fra lotta politica e magia
Arriva il 29 aprile su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una delle serie più attese del 2026: La Casa degli Spiriti. Tratta dall’omonimo libro del 1982 di Isabel Allende, uno dei romanzi più importanti del XX secolo con oltre 70 milioni di copie vendute, la serie debutta a livello globale in oltre 240 Paesi e territori nel mondo: ecco cosa sapere.
Di cosa parla La Casa degli Spiriti
Come il romanzo, anche la serie è una saga familiare incentrata su tre generazioni di donne - Clara, Blanca e Alba - in un Paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia. La Casa degli Spiriti racconta la storia epica di una famiglia orgogliosa e appassionata, di amori segreti e di una rivoluzione sanguinosa. Le passioni, le lotte e i misteri della famiglia Trueba abbracciano un secolo di violenti cambiamenti sociali, culminando in una crisi che getterà l'orgoglioso e tirannico patriarca e la sua amata nipote su fronti opposti. Narrata attraverso la prospettiva di Alba negli anni '70, la serie si muove tra passato e presente, mentre lei interroga i diari della nonna Clara per dare un senso alla storia della sua famiglia e all'anima fratturata del suo Paese. Attraverso i ricordi di Clara, si ripercorre l'ascesa della famiglia Trueba insieme al violento radicamento delle gerarchie sociali, mentre amore, potere, ideologia e magia si scontrano in una hacienda rurale e in sale dorate.
Chi c’è nel cast
La Casa degli Spiriti vede Alfonso Herrera nei panni di Esteban Trueba, insieme a Nicole Wallace e Dolores Fonzi che interpretano la moglie Clara del Valle in diverse fasi della sua vita. Il cast include, tra gli altri, anche Fernanda Castillo nel ruolo di Férula, Aline Kuppenheim in quello di Nivea del Valle, Eduard Fernández nella parte di Severo del Valle, Sara Becker e Fernanda Urrejola nel ruolo di Blanca, Rochi Hernández come Alba, Juan Pablo Raba nella parte di Tío Marcos, Pablo Macaya e Nicolás Contreras in quella di Pedro Tercero.
Approfondimento
Dittatura in Cile: i film che hanno raccontato il regime di Pinochet
Il team di produttori e showrunner
Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino sono executive producer della serie insieme agli showrunner Francisca Alegría (The Cow Who Sang a Song Into the Future), Fernanda Urrejola (Cry Macho - Ritorno a casa), e Andrés Wood (News of a Kidnapping). La serie è prodotta da FilmNation Entertainment, società pluripremiata agli Oscar che ha realizzato Anora e Conclave, con il supporto di Fabula, casa di produzione cilena premio Oscar per A Memoria Infinita e Una donna fantastica.
Il film del 1993
La serie è il primo adattamento televisivo e il primo in lingua spagnola del romanzo, che nel 1993 ha già avuto una trasposizione cinematografica nel film con Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder e Antonio Banderas. "Quando La Casa degli Spiriti è stato adattato per il cinema nel 1993, il pubblico non era abituato ai sottotitoli, tutti i film dovevano essere in inglese e con star famose", ha spiegato Isabel Allende a Elle US. "Il film era diretto da un regista danese, Bille August, in inglese, con un cast anglosassone di tutto rispetto... ed è stato girato in Europa. Era un film meraviglioso, ma non aveva un aspetto latinoamericano".
Leggi anche
La casa degli spiriti, arriva la serie tv dal romanzo di Allende
Parola chiave: autenticità
La serie La Casa degli Spiriti invece ha seguito un solo mantra: autenticità. L’adattamento televisivo, oltre a essere molto fedele al romanzo, è stato girato tutto in lingua spagnola e in Cile, principalmente a Santiago, in location come il Palacio Bruna e il quartiere Lastarria. Fra gli executive producer c’è anche Eva Longoria (l’indimenticabile Gabrielle Solis di Desperate Housewives), che a Elle US ha raccontato: "Quando Fernanda e Francisca mi hanno mostrato la loro visione della storia, con l'estetica che desideravano, il modo in cui volevano girarla e il fatto che sarebbe stata interamente realizzata in Cile in maniera davvero fedele alla storia, è stato quello che mi ha conquistata. Nella serie si percepisce quell'autenticità in ogni inquadratura: nell'illuminazione, nell'architettura e nei costumi. È tangibile". "Per noi era fondamentale percorrere la strada più autentica: quella del modo in cui noi latinoamericani vediamo il mondo - ha spiegato anche la showrunner Alegría in occasione della presestazione alla Berlinale a febbraio - Avevamo bisogno di creare uno spazio naturale e familiare, per parlare di temi complessi, ma che devono essere affrontati e che si riflettono nelle emozioni dei personaggi".
Quando escono gli episodi de La Casa degli Spiriti
La Casa degli Spiriti è composta da otto episodi: le prime tre puntate escono il 29 aprile, le successive una alla settimana fino al finale previsto per il 13 maggio.
Approfondimento
Eva Longoria, non solo Gabrielle: i ruoli più famosi tra cinema e tv
16 serie tv da vedere ad aprile, da Euphoria 3 a La casa degli spiriti
Finali di stagione che chiudono un cerchio, attesissimi ritorni e debutti sorprendenti si susseguono nel corso del mese, tra storie biografiche, racconti tratti da romanzi e trame fantastiche