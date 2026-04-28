La Casa degli Spiriti, arriva la serie tv: 6 cose da sapere

Di cosa parla La Casa degli Spiriti

Come il romanzo, anche la serie è una saga familiare incentrata su tre generazioni di donne - Clara, Blanca e Alba - in un Paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia. La Casa degli Spiriti racconta la storia epica di una famiglia orgogliosa e appassionata, di amori segreti e di una rivoluzione sanguinosa. Le passioni, le lotte e i misteri della famiglia Trueba abbracciano un secolo di violenti cambiamenti sociali, culminando in una crisi che getterà l'orgoglioso e tirannico patriarca e la sua amata nipote su fronti opposti. Narrata attraverso la prospettiva di Alba negli anni '70, la serie si muove tra passato e presente, mentre lei interroga i diari della nonna Clara per dare un senso alla storia della sua famiglia e all'anima fratturata del suo Paese. Attraverso i ricordi di Clara, si ripercorre l'ascesa della famiglia Trueba insieme al violento radicamento delle gerarchie sociali, mentre amore, potere, ideologia e magia si scontrano in una hacienda rurale e in sale dorate.

Chi c’è nel cast

La Casa degli Spiriti vede Alfonso Herrera nei panni di Esteban Trueba, insieme a Nicole Wallace e Dolores Fonzi che interpretano la moglie Clara del Valle in diverse fasi della sua vita. Il cast include, tra gli altri, anche Fernanda Castillo nel ruolo di Férula, Aline Kuppenheim in quello di Nivea del Valle, Eduard Fernández nella parte di Severo del Valle, Sara Becker e Fernanda Urrejola nel ruolo di Blanca, Rochi Hernández come Alba, Juan Pablo Raba nella parte di Tío Marcos, Pablo Macaya e Nicolás Contreras in quella di Pedro Tercero.