The Boys, quattro new entry nel cast della serie prequel Vought Rising

Come riporta in esclusiva Deadline, i dettagli sui rispettivi personaggi sono attualmente segreti. Le quattro new entry si uniscono così ai volti già annunciati in precedenza, Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Soldier Boy e di Stormfront, già interpretati nella serie originale

Come riporta in esclusiva Deadline, gli attori James Wolk (Watchmen), Dylan Arnold (La donna del lago), Josh Randall (Station 19) e Chad Willett (Supernatural) sono entrati nel cast della serie tv Vought Rising , il prequel dello show The Boys che arriverà prossimamente su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). I dettagli sui rispettivi personaggi sono attualmente segreti. Le quattro new entry si uniscono così ai volti già annunciati in precedenza, Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Soldier Boy e di Stormfront, già interpretati nella serie originale.

La nuova serie tv Vought Rising sarà ambientata nella New York degli anni Cinquanta. “Siamo entusiasti di presentarvi la prossima serie folle ambientata nel mondo di The Boys”, aveva dichiarato in un comunicato Eric Kripke, creatore, showrunner e produttore esecutivo dello show originale, e Paul Grellong, già produttore esecutivo di The Boys e showrunner e produttore esecutivo della nuova serie prequel. “Si tratta di un contorto giallo che narra le origini della supereroina nota ai fan come Stormfront, che all’epoca si faceva chiamare Clara Vought. Non vediamo l’ora di sconvolgervi e turbare le vostre anime con questa saga cruenta e raccapricciante, intrisa di sangue e Composto V”. La serie tv prequel è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.

CHI SONO GLI ATTORI

Nato il 22 marzo 1985 a Farmington Hills, nel Michigan, l’attore James Wolk si è diplomato alla North Farmington High School nel 2003 e si è laureato all’Università del Michigan nel 2007. L’interprete è stato uno dei protagonisti della sitcom The Crazy Ones con Robin Williams e Sarah Michelle Gellar. I lavori più recenti includono i film Watchmen (2009) di Zack Snyder ed Erano ragazzi in barca (2023) di George Clooney e apparirà prossimamente in un ruolo ricorrente nella serie tv drammatica The Shards, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis e prodotta da Ryan Murphy.

Nato l’11 febbraio 1994 a Seattle, nello Stato di Washington, l’attore Dylan Arnold ha frequentato la University of North Carolina School of the Arts. Nel 2018 ha recitato nel film Halloween di Cameron Elam e con Jamie Lee Curtis e nel 2021 nel sequel Halloween Kills, mentre nel 2019 ha recitato nel film After di Jenny Gage e, nel 2020, nel sequel After 2. Nel 2020 è entrato nel cast della terza stagione delle serie tv thriller You di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e Into the Dark. Recentemente, è apparso nella serie tv La donna del lago e nel film Oppenheimer di Christopher Nolan.

Nato il 27 gennaio 1992 a Pacific Grove, in California, l'attore Josh Randall ha interpretato il Capitano Sean Beckett nella serie tv Station 19, ha indossato i panni del personaggio di Scott Bodwin nella serie tv Netflix Untamed e ha avuto un ruolo ricorrente nella serie tv Ozark.

Nato il 10 ottobre 1971 nella British Columbia, in Canada, l'attore Chad Willett ha interpretato ruoli fissi e ricorrenti in serie tv come Supernatural e Big Sky e in film come Giovanna d’Arco e Hector e la ricerca della felicità. Prossimamente rivestirà i panni dell’allenatore Jensen nella nuova serie tv romantica sull’hockey Off Campus di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), basata sulla popolare saga di libri di Elle Kennedy.