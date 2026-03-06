The Boys, il trailer della quinta stagione della serie tv

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta stagione di The Boys, l'attesissimo capitolo conclusivo della serie supereroistica più irriverente e provocatoria degli ultimi anni. Il video anticipa una stagione finale ad altissima tensione, con i protagonisti pronti a entrare nell'ultima e definitiva battaglia per il destino del mondo.

La quinta e ultima stagione debutterà su Prime Video l'8 aprile 2026 con i primi due episodi, mentre le puntate successive arriveranno ogni settimana fino al gran finale del 20 maggio (tutte saranno visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Cosa ci racconta il trailer

Nella quinta e ultima stagione è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un "campo di libertà". Annie lotta per organizzare una resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. A cambiare radicalmente gli equilibri potrebbe essere il ritorno di Billy Butcher, disposto a tutto pur di fermare definitivamente i Super. Il personaggio interpretato da Karl Urban è pronto a utilizzare un'arma estrema: un virus in grado di eliminare tutti i Super dalla faccia della Terra, una scelta che rischia di scatenare conseguenze devastanti. Nel trailer si vede anche Patriota inseguire l'immortalità attraverso l'uso del V-One, la prima versione del Compound-V, il siero che produce i supereroi. La sua presa sul potere sembra ormai totale, e il mondo che emerge dalle immagini è quello di un regime sempre più instabile e pericoloso.

Il cast e il futuro del franchise

Accanto a Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr ed Erin Moriarty, torneranno anche Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone e Karen Fukuhara, affiancati da nuovi ingressi molto attesi, tra cui Jared Padalecki e Daveed Diggs. Gli eventi della quinta stagione si svolgeranno circa sei mesi dopo la seconda stagione di Gen V, e alcuni personaggi dello spin-off avranno un ruolo nella guerra contro Patriota. Attesissima è la reunion tra Jensen Ackles, che tornerà nei panni di Soldatino, e le ex co-star di Supernatural Jared Padalecki e Misha Collins. La chiusura di The Boys non segna però la fine del franchise. Prime Video ha già ordinato un prequel intitolato Vought Rising, incentrato su Soldatino e Stormfront, interpretati da Jensen Ackles e Aya Cash. Inoltre, è in sviluppo anche The Boys: Mexico.