Dal 9 aprile al cinema, Finché morte non ci separi 2 espande la saga horror con Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton, protagoniste della presentazione romana. Nel film torna anche Samara Weaving, già al centro del primo capitolo, qui nuovamente protagonista della storia. Tra set liberi e risate fuori controllo, le attrici raccontano un film che usa il genere per parlare di potere, famiglia e sopravvivenza — e del perché oggi l’horror è più catartico che mai.

Come emerge anche dalla presentazione romana, il cuore del film non è solo la caccia. È il desiderio di potere.

Accanto a Samara Weaving tornano volti noti e nuovi ingressi: Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar guidano un cast che mescola icone e outsider, da Elijah Wood al cameo sorprendente di David Cronenberg. Alla sceneggiatura Guy Busick e R. Christopher Murphy, già al lavoro sui capitoli precedenti, per un film che promette di spingere ancora più in là il confine tra ironia e violenza.

Finché morte non ci separi 2 arriva nelle sale italiane dal 9 aprile con un’ambizione più grande: trasformare la sopravvivenza in conquista. Il nuovo capitolo della saga horror/black comedy firmata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett — già dietro Scream VI e Abigail — rilancia la sfida spostando il centro del racconto: non più solo scappare, ma capire chi detiene davvero il potere. Dopo essere scampata alla notte più violenta della sua vita, Grace (Samara Weaving) scopre che l'incubo non è finito: è solo cambiato di livello. Accanto a lei, la sorella Faith (Kathryn Newton), riemersa dal passato. Contro di loro, un sistema globale di potere fatto di élite, rituali e famiglie rivali pronte a tutto pur di conquistare il controllo assoluto.

Ursula Danforth: il volto umano del potere

Gellar costruisce il suo personaggio su una contraddizione precisa: forza e fragilità. "Nessuno è completamente buono o completamente cattivo", dice. Ursula è una miliardaria abituata a controllare tutto, ma attraversata da crepe emotive che la rendono più complessa di una semplice villain. Ed è forse proprio questo il punto del film: non raccontare mostri, ma persone che diventano mostruose.

Un set libero: "Puoi rischiare, non puoi sbagliare"

Se il film parla di controllo, il set è stato l'esatto opposto: uno spazio di libertà. Sarah Michelle Gellar lo racconta come un processo creativo costruito sulla fiducia reciproca, quasi un patto invisibile tra attori e registi, in cui non esiste la paura di sbagliare — solo la possibilità di provare.

"Ogni film è un processo. Lavorare con i registi è stato un dono, perché ti fanno sentire apprezzata e si fidano di te. E io mi fido di loro."

Un rapporto che si estende anche alla fase di montaggio. Gellar racconta di aver visto il film per la prima volta e di aver chiamato subito i registi per ringraziarli: "Hanno costruito qualcosa che funzionava davvero, hanno preso il materiale e lo hanno reso ancora più forte."

È qui che emerge una delle idee più interessanti del loro metodo: l'errore non è un limite, è materia. "Non puoi fare nulla di sbagliato. Puoi prendere dei rischi, perché poi tutto viene trasformato." Un cinema che si costruisce anche dopo, che accoglie l'imprevisto e lo rielabora.