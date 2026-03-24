Finché morte non ci separi 2, Gellar: "L’horror libera: ecco cosa racconta sul potere"Cinema ©Getty
Dal 9 aprile al cinema, Finché morte non ci separi 2 espande la saga horror con Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton, protagoniste della presentazione romana. Nel film torna anche Samara Weaving, già al centro del primo capitolo, qui nuovamente protagonista della storia. Tra set liberi e risate fuori controllo, le attrici raccontano un film che usa il genere per parlare di potere, famiglia e sopravvivenza — e del perché oggi l’horror è più catartico che mai.
Finché morte non ci separi 2 arriva nelle sale italiane dal 9 aprile con un’ambizione più grande: trasformare la sopravvivenza in conquista. Il nuovo capitolo della saga horror/black comedy firmata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett — già dietro Scream VI e Abigail — rilancia la sfida spostando il centro del racconto: non più solo scappare, ma capire chi detiene davvero il potere. Dopo essere scampata alla notte più violenta della sua vita, Grace (Samara Weaving) scopre che l'incubo non è finito: è solo cambiato di livello. Accanto a lei, la sorella Faith (Kathryn Newton), riemersa dal passato. Contro di loro, un sistema globale di potere fatto di élite, rituali e famiglie rivali pronte a tutto pur di conquistare il controllo assoluto.
Quattro dinastie. Un solo trono. E una regola implicita: per governare il mondo, qualcuno deve cadere.
Accanto a Samara Weaving tornano volti noti e nuovi ingressi: Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar guidano un cast che mescola icone e outsider, da Elijah Wood al cameo sorprendente di David Cronenberg. Alla sceneggiatura Guy Busick e R. Christopher Murphy, già al lavoro sui capitoli precedenti, per un film che promette di spingere ancora più in là il confine tra ironia e violenza.
Come emerge anche dalla presentazione romana, il cuore del film non è solo la caccia. È il desiderio di potere.
La trama: una nuova caccia, un nuovo sistema di potere
La storia riprende dalla fine del primo capitolo. Grace (Samara Weaving), sopravvissuta alla notte di nozze più sanguinosa possibile, è costretta a combattere ancora — questa volta non da sola. Accanto a lei c'è la sorella Faith (Kathryn Newton), tornata nella sua vita dopo anni di distanza. Contro di loro, una nuova élite: i membri di una setta globale di miliardari pronti a tutto pur di conquistare la leadership.
Tra questi spicca Ursula Danforth, interpretata da Sarah Michelle Gellar: potente, glaciale, apparentemente impenetrabile.
Ma non completamente.
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Ursula Danforth: il volto umano del potere
Gellar costruisce il suo personaggio su una contraddizione precisa: forza e fragilità. "Nessuno è completamente buono o completamente cattivo", dice. Ursula è una miliardaria abituata a controllare tutto, ma attraversata da crepe emotive che la rendono più complessa di una semplice villain. Ed è forse proprio questo il punto del film: non raccontare mostri, ma persone che diventano mostruose.
Un set libero: "Puoi rischiare, non puoi sbagliare"
Se il film parla di controllo, il set è stato l'esatto opposto: uno spazio di libertà. Sarah Michelle Gellar lo racconta come un processo creativo costruito sulla fiducia reciproca, quasi un patto invisibile tra attori e registi, in cui non esiste la paura di sbagliare — solo la possibilità di provare.
"Ogni film è un processo. Lavorare con i registi è stato un dono, perché ti fanno sentire apprezzata e si fidano di te. E io mi fido di loro."
Un rapporto che si estende anche alla fase di montaggio. Gellar racconta di aver visto il film per la prima volta e di aver chiamato subito i registi per ringraziarli: "Hanno costruito qualcosa che funzionava davvero, hanno preso il materiale e lo hanno reso ancora più forte."
È qui che emerge una delle idee più interessanti del loro metodo: l'errore non è un limite, è materia. "Non puoi fare nulla di sbagliato. Puoi prendere dei rischi, perché poi tutto viene trasformato." Un cinema che si costruisce anche dopo, che accoglie l'imprevisto e lo rielabora.
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Una famiglia (ma senza retorica)
Il clima sul set viene descritto più volte come "familiare", ma senza quella retorica da promozione. Gellar prova a spiegarlo con un'immagine concreta: non è come esibirsi davanti ai genitori che ti applaudono a prescindere.
"Sono come la tua famiglia, ma anche come i genitori delle tue migliori amiche. Ti fanno sentire al sicuro, ma ti dicono anche: adesso puoi andare a prenderti il dolce."
Protezione, sì — ma anche una spinta continua a fare meglio. Un equilibrio raro, soprattutto in un genere come l'horror, dove il set può diventare fisicamente e psicologicamente impegnativo.
Ridere troppo: quando il set diventa una distrazione
C'è però un'altra faccia della medaglia. Kathryn Newton lo racconta con una sincerità quasi disarmante: lavorare in un ambiente così affiatato può diventare, paradossalmente, una difficoltà in sé. "Quando sei con persone con cui stai così bene, è difficile concentrarsi. Cominci a ridere, vuoi uscire insieme."
Il rischio non è la tensione, ma il contrario: perdersi nel piacere di stare insieme. Una dinamica che rompe l'idea classica del set come luogo di disciplina rigida, e restituisce invece un'atmosfera più organica, quasi caotica. Ma è proprio da quel caos che nasce l'energia del film.
Le difficoltà (vere) di un set complesso
Dietro la leggerezza, però, c'è anche un lavoro tecnico preciso. Le attrici parlano di tempistiche, coordinamento, gestione delle scene: un equilibrio continuo tra improvvisazione e struttura. "La sfida è stata far funzionare tutto, assicurarci che i tempi fossero giusti, che ogni elemento fosse al posto giusto."
E poi ci sono gli imprevisti, gli errori, le correzioni in corsa. Ma anche qui il tono resta sorprendentemente leggero: nessun racconto di fatica estrema, nessuna mitologia del sacrificio. Solo lavoro. E un certo piacere nel farlo.
L'horror come rifugio: "Il cinema è il luogo in cui spegni tutto"
Quando la conversazione si sposta sul genere, il discorso si fa più ampio. Per Gellar, l'horror oggi ha una funzione precisa: offrire uno spazio di fuga in un momento in cui siamo bombardati ogni giorno da notizie. "Il cinema è il posto in cui metti da parte il telefono e stacchi per un'ora e mezza."
Non è solo intrattenimento. È una pausa, un'esperienza quasi fisica: "Vai, salti, ridi. E soprattutto lo fai insieme agli altri." È proprio questa dimensione collettiva a fare la differenza.
La sala come esperienza condivisa
In un'epoca di visione individuale, le attrici insistono su un punto: l'horror funziona davvero solo in sala. "È molto più divertente quando il pubblico salta o ridacchia tutti insieme" — una reazione sincronizzata, quasi istintiva, che trasforma il film in qualcosa di più di una semplice visione. Un evento. "È uno dei motivi per cui il cinema è così importante." Non solo vedere. Ma vivere qualcosa insieme.
Il pubblico al centro: "Se esci felice, abbiamo fatto il nostro lavoro"
Alla fine, tutto torna lì: allo spettatore. Per Gellar il criterio è semplice: "Se una persona esce felice dal cinema, allora abbiamo fatto il nostro lavoro." Non importa se ha urlato, riso o si è spaventata — conta l'effetto finale. Una dichiarazione che dice molto del film: un horror che non cerca di essere "importante", ma efficace. Che vuole colpire. E lasciare un segno immediato.
Dal set alla realtà: responsabilità e memoria
La conferenza stampa si chiude su una nota più personale. Gellar parla della sua esperienza nell'industria, del cambiamento dei set, della necessità di proteggere le nuove generazioni. "Io non sono cresciuta in un ambiente in cui ci si sentiva al sicuro", dice. Oggi, invece, rivendica la possibilità di esporsi, di dire quando qualcosa non va, di creare condizioni migliori — un discorso che esce dal film e tocca il sistema.
E poi arriva il ricordo di Nicholas Brendon, collega di Buffy, scomparso di recente. "È sempre una tragedia perdere qualcuno. Ancora di più quando succede troppo presto." Un momento che riporta tutto a terra, lontano dal set, lontano dalla finzione. E che ricorda, ancora una volta, perché il cinema — anche quello che fa paura — resta una forma di comunità.
Un horror che non chiede il permesso
Alla fine, Finché morte non ci separi 2 è esattamente quello che promette: un film che non cerca equilibrio, ma impatto. Che usa il genere per raccontare qualcosa di più ampio — il potere, la famiglia, la sopravvivenza — e lo fa nel modo più diretto possibile.
Facendoti saltare sulla poltrona.
E ricordandoti, per un attimo, che avere paura — insieme — è ancora uno dei pochi piaceri collettivi rimasti.