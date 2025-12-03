È online il trailer di Finché morte non ci separi 2, sequel del cult horror con Samara Weaving. Sopravvissuta al massacro dei Le Domas, Grace affronta un nuovo gioco mortale insieme alla sorella Faith in una guerra tra famiglie per il controllo del Consiglio che governa il mondo. Nel cast anche Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar ed Elijah Wood. Prossimamente nei cinema italiani

Online il trailer di Finché morte non ci separi 2, tra sangue, potere e nuove alleanze

È disponibile il trailer di Finché morte non ci separi 2, sequel del cult horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, in arrivo prossimamente nelle sale italiane. Il nuovo capitolo rilancia e amplia l’universo iniziato con il primo film, spostando il centro del gioco dalla semplice sopravvivenza a una vera guerra per il potere.

Dopo essere sopravvissuta all’attacco della famiglia Le Domas, Grace, ancora una volta interpretata da Samara Weaving, scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo incubo. Accanto a lei c’è la sorella Faith, interpretata da Kathryn Newton, con cui non aveva più rapporti. Le due sono coinvolte in uno scontro senza regole tra quattro famiglie rivali che si contendono il Posto d’Onore del Consiglio che governa il mondo.

Il trailer mostra un’escalation di violenza, ironia nera e tensione, ampliando la mitologia del primo film e trasformando la caccia all’uomo in una battaglia globale fatta di alleanze instabili, tradimenti e giochi di potere. Grace non può più limitarsi a scappare: ora deve combattere per salvare la sorella e conquistare il trono.

Nel cast figurano anche Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy ed Elijah Wood, insieme a Néstor Carbonell, Kevin Durand e a un’inedita presenza d’eccezione come David Cronenberg.

La sceneggiatura è firmata da Guy Busick e R. Christopher Murphy, già coinvolti negli ultimi capitoli della saga Scream, mentre la produzione vede tra i nomi James Vanderbilt, Bradley J. Fischer, William Sherak e Tripp Vinson.

Con Finché morte non ci separi 2 il gioco diventa più grande, il sangue scorre ancora più liberamente e l’horror si intreccia con un racconto di potere e dominio globale. Il trailer promette un sequel più ambizioso, spettacolare e spietato del primo capitolo.