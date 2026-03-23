Sarah Michelle Gellar ricorda il collega di Buffy Nicholas Brendon: "Ora sei in pace"Serie TV
L'attore è morto a 54 anni nel sonno per cause naturali. La collega e protagonista della serie Sarah Michelle Gellar lo ha salutato su Instagram con una citazione del suo personaggio, chiudendo con le parole: "Ti ho visto, Nicky. So che sei in pace"
Nicholas Brendon si è spento a 54 anni, nel sonno, per cause naturali.
Star di Buffy l'ammazzavampiri, la sua scomparsa ha scatenato un'ondata di ricordi e tributi da parte di chi lo ha conosciuto sul set della serie che lo ha reso celebre. A cominciare dalla protagonista, Sarah Michelle Gellar.
Il tributo di Sarah Michelle Gellar
Tra le prime celebrity a rompere il silenzio sulla morte di Nicholas Brendon c'è stata Sarah Michelle Gellar, la protagonista indiscussa di Buffy l'ammazzavampiri. L'attrice ha scelto di affidare il suo addio a Instagram con un post che ha commosso i fan di Buffy: invece di usare parole sue, Gellar ha usato le parole di Xander, il personaggio interpretato da Brendon per sette stagioni. Ha citato una battuta della settima stagione, tratta da una scena tra Xander e Dawn, in cui il personaggio riflette su cosa significhi stare accanto all'eroe senza mai essere al centro della scena. Poi ha chiuso con parole sue: "Ti ho visto, Nicky. So che sei in pace, su quella grande sedia a dondolo in cielo".
Una scelta potente e precisa, quella di Sarah Michelle. Xander Harris era l'unico membro della Scooby Gang senza poteri soprannaturali: il ragazzo comune, leale, ironico, spesso nell'ombra. Eppure era uno degli alleati più fidati di Buffy nella lotta contro le forze del male, amatissimo dal pubblico proprio per la sua umanità.
I ricordi del cast e della famiglia
Anche David Boreanaz, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter e Emma Caulfield Ford hanno voluto ricordare Brendon con messaggi personali. Hannigan ha scritto: "Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate, amore e Dodgers. Ti penserò ogni volta che vedrò una sedia a dondolo".
La famiglia ha dichiarato di essere devastata dalla perdita, descrivendo Brendon come un uomo che viveva con intensità, immaginazione e cuore. Nel comunicato hanno ricordato come negli ultimi anni avesse trovato una nuova vocazione nella pittura e nell'arte, una passione che condivideva con entusiasmo con amici e fan. Hanno anche riconosciuto apertamente le difficoltà che Brendon aveva attraversato nel corso della sua vita, precisando che al momento della morte stava seguendo un percorso di cura ed era ottimista riguardo al futuro.
Dopo la fine di Buffy nel 2003, Brendon era apparso in ventuno episodi di Criminal Minds nel ruolo di Kevin Lynch. La sua scomparsa arriva in un momento già doloroso per i fan della serie: Michelle Trachtenberg, che interpretava Dawn, è morta nel febbraio 2025 a soli 39 anni. Due perdite ravvicinate per una serie che, quasi trent'anni dopo la prima messa in onda, continua a significare moltissimo per chi l'ha vissuta.