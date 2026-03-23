L'attore è morto a 54 anni nel sonno per cause naturali. La collega e protagonista della serie Sarah Michelle Gellar lo ha salutato su Instagram con una citazione del suo personaggio, chiudendo con le parole: "Ti ho visto, Nicky. So che sei in pace"

Nicholas Brendon si è spento a 54 anni, nel sonno, per cause naturali.

Star di Buffy l'ammazzavampiri, la sua scomparsa ha scatenato un'ondata di ricordi e tributi da parte di chi lo ha conosciuto sul set della serie che lo ha reso celebre. A cominciare dalla protagonista, Sarah Michelle Gellar.

Il tributo di Sarah Michelle Gellar

Tra le prime celebrity a rompere il silenzio sulla morte di Nicholas Brendon c'è stata Sarah Michelle Gellar, la protagonista indiscussa di Buffy l'ammazzavampiri. L'attrice ha scelto di affidare il suo addio a Instagram con un post che ha commosso i fan di Buffy: invece di usare parole sue, Gellar ha usato le parole di Xander, il personaggio interpretato da Brendon per sette stagioni. Ha citato una battuta della settima stagione, tratta da una scena tra Xander e Dawn, in cui il personaggio riflette su cosa significhi stare accanto all'eroe senza mai essere al centro della scena. Poi ha chiuso con parole sue: "Ti ho visto, Nicky. So che sei in pace, su quella grande sedia a dondolo in cielo".

Una scelta potente e precisa, quella di Sarah Michelle. Xander Harris era l'unico membro della Scooby Gang senza poteri soprannaturali: il ragazzo comune, leale, ironico, spesso nell'ombra. Eppure era uno degli alleati più fidati di Buffy nella lotta contro le forze del male, amatissimo dal pubblico proprio per la sua umanità.