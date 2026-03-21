Morto a 54 anni Nicholas Brendon, star di Buffy l'ammazzavampiri

L'attore statunitense Nicholas Brendon, co-protagonista della serie tv cult Buffy l'ammazzavampiri, è morto all'età di 54 anni. La famiglia, con un comunicato sui social, ha spiegato che "è deceduto nel sonno per cause naturali". Ha poi aggiunto: "Era una persona appassionata, sensibile e inesauribilmente creativa. Chi lo conosceva veramente sapeva che la sua arte era uno dei riflessi più puri della sua anima. La maggior parte delle persone lo conosceva per il suo lavoro di attore, e per i personaggi che ha portato in vita nel corso degli anni. Tuttavia, negli ultimi tempi, Brendon si era dedicato soprattutto alla pittura e all'arte".

La carriera

Nicholas Brendon ha interpretato Xander Harris in Buffy l'ammazzavampiri per sette stagioni, dal 1997 al 2003: era il migliore amico della protagonista (Sarah Michelle Gellar). Per il ruolo ottenne tre nomination agli Emmy: due come miglior attore protagonista in una serie TV e una come miglior attore non protagonista in una serie TV. Inoltre, recitò al fianco di Alyson Hannigan, che gli ha dedicato un tributo su Instagram: "Mio dolce Nicky, grazie per quegli anni di risate, amore e Dodgers. Ti penserò ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene. Riposa in pace." Dopo Buffy, Brendon è apparso in diverse serie televisive, tra cui Criminal Minds, Private Practice e Kitchen Confidential. Tra i suoi film si annoverano invece Psycho Beach Party e Redwood.