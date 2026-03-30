Netflix accende i riflettori su una nuova e ambiziosa produzione incentrata sulla figura del patriarca Joe Kennedy Sr.. Saranno approfondite non solo l’ascesa politica ed economica, ma anche le dinamiche familiari, le ambizioni spesso spietate e le strategie che hanno gettato le basi per le future carriere dei suoi figli, tra cui il presidente John F. Kennedy. Il ruolo principale è affidato a Fassbender, attore noto per la sua intensità e versatilità interpretativa

Dopo aver raccontato uno degli epiloghi più drammatici legati alla famiglia Kennedy, il panorama televisivo internazionale si prepara a voltare pagina e a tornare alle origini del mito, riscoprendo le radici di una delle dinastie più iconiche e controverse della storia americana. Se da un lato cala il sipario sulla serie televisiva Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, che ha saputo intrecciare romanticismo e tragedia restituendo al pubblico un ritratto intimo e malinconico di una coppia simbolo degli anni ’90, dall’altro Netflix accende i riflettori su una nuova e ambiziosa produzione incentrata sulla figura del patriarca Joe Kennedy Sr., uomo chiave nella costruzione del potere e dell’immagine pubblica della famiglia. Il progetto promette di approfondire non solo l’ascesa politica ed economica di Joe Kennedy Sr., ma anche le dinamiche familiari, le ambizioni spesso spietate e le strategie che hanno gettato le basi per le future carriere dei suoi figli, tra cui il presidente John F. Kennedy. Affidando il ruolo principale a Michael Fassbender, attore noto per la sua intensità e versatilità interpretativa, la serie punta a offrire una rappresentazione complessa e sfaccettata di un personaggio tanto influente quanto discusso. In questo passaggio ideale di testimone tra passato recente e origini storiche, il racconto televisivo sembra voler abbracciare una visione più ampia della saga dei Kennedy, spostando l’attenzione dal fascino tragico degli eredi alla genesi stessa del loro potere. Il risultato atteso è una narrazione più stratificata, capace di intrecciare politica, ambizione personale e tensioni familiari, offrendo al pubblico non solo intrattenimento, ma anche uno sguardo critico su un’epoca e su una famiglia che continuano a esercitare un’innegabile attrazione collettiva.

Dal tragico epilogo di Jfk Jr. al racconto delle origini Sulle piattaforme Fx e Hulu si è recentemente consumata la rappresentazione del dramma che ha segnato la fine di John F. Kennedy Jr.: il Piper pilotato da Jfk Jr. si è inabissato nelle acque di Martha's Vineyard, trascinando con sé Carolyn e Lauren Bessette e chiudendo simbolicamente la parabola dell’ultimo erede maschio della famiglia. Parallelamente, Netflix ha scelto di risalire alle radici della dinastia con Kennedy, una nuova serie molto attesa che mette al centro Joe Kennedy Sr., figura controversa e determinante nella costruzione del mito familiare. L’interpretazione è affidata a Michael Fassbender, attore di primo piano della sua generazione, già candidato agli Oscar per 12 Years a Slave e Jobs. Approfondimento Love Story, Daryl Hannah contro la serie sui Kennedy: piena di falsità

Un cast corale per raccontare una famiglia complessa Accanto a Fassbender, il progetto si arricchisce di numerosi interpreti. Laura Donnelly vestirà i panni di Rose Kennedy, moglie di Joe e madre dei nove figli. Nick Robinson interpreterà Joe Kennedy Jr., il primogenito destinato a un brillante futuro ma morto tragicamente durante una missione aerea segreta nella Seconda guerra mondiale. Il ruolo di Jack, futuro presidente degli Stati Uniti, sarà affidato a Joshuah Melnick, mentre Lydia Peckham interpreterà Rosemary Kennedy, la terzogenita sottoposta a lobotomia per decisione del padre. Saura Lightfoot-Leon sarà invece Kick Kennedy, la figlia più incline alla vita europea, trasferitasi a Londra per sottrarsi al controllo familiare e morta a soli 28 anni in un incidente aereo. Nel cast figurano anche Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots. La guida creativa della serie è affidata allo showrunner Sam Shaw, già noto per Master of Sex, mentre la regia del pilot e dell’episodio finale porta la firma del premio Oscar 2021 Thomas Vinterberg, autore di Un Altro Giro. Approfondimento I Kennedy, arriva una nuova serie con Michael Fassbender

Tra storia e potere: i protagonisti del Novecento La narrazione, impostata secondo uno stile che richiama quello di The Crown, non si limita alla dimensione familiare. All’interno del racconto compaiono figure storiche centrali per gli equilibri geopolitici del XX secolo, tra cui Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, J. Edgar Hoover, Neville Chamberlain e Charles Lindbergh. La serie trae ispirazione dal libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 di Fredrik Logevall e, come recita la descrizione ufficiale, “racconta le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna, contribuendo a creare il mondo in cui viviamo oggi”. Ambientata a partire dagli anni Trenta, la prima stagione segue “l'improbabile ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, incluso il secondogenito ribelle Jack, che lotta per sfuggire all'ombra del fratello maggiore Joe, il preferito dei genitori”. Approfondimento Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie tv